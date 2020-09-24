Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:30
Успіх написав: change_pm написав:
я то нічого, я рад за вас )))
якщо б цінник був 500 баксів - я б і не думав, а ось за 1850... ну хз...
Я теж такої думки))
А так, то вже
краще ДВА смарти взяти
в майже готовому ЖК на Левандівці
і
восени
здавати в оренду 7+7=14К
як з куща!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
ну кому что...
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