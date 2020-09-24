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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Успіх написав:
  change_pm написав:я то нічого, я рад за вас )))
якщо б цінник був 500 баксів - я б і не думав, а ось за 1850... ну хз...

Я теж такої думки))
А так, то вже краще ДВА смарти взяти в майже готовому ЖК на Левандівці і восени здавати в оренду 7+7=14К як з куща!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!Зображення
ну кому что...
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  #<1 ... 894895896897
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