Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:30
Успіх написав: change_pm написав:
я то нічого, я рад за вас )))
якщо б цінник був 500 баксів - я б і не думав, а ось за 1850... ну хз...
Я теж такої думки))
А так, то вже
краще ДВА смарти взяти
в майже готовому ЖК на Левандівці
і
восени
здавати в оренду 7+7=14К
як з куща!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
ну кому что...
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:06
5396669 написав:
Ну что, вливаюсь во Львов)
Забронил 2к в ЖК Select. 4 этаж вид на город)
Пришлось через знакомых искать норм планировку.
1850$/м2
Забыл за паркинг узнать. Уже завтра.
Ну Ви хоча би місцевих запитали. Там було кладовище єврейське? Пробки забезпечені це точно. І покемона смарта не слухайте...
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:18
І питання до спеців. Знайомий купляє півособняка напряму- порадив добре перевірити. По сайті мінюста? І ще як можна?
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