ну кому что...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
ну кому что...
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:06
Ну Ви хоча би місцевих запитали. Там було кладовище єврейське? Пробки забезпечені це точно. І покемона смарта не слухайте...
Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
І питання до спеців. Знайомий купляє півособняка напряму- порадив добре перевірити. По сайті мінюста? І ще як можна?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:57
мова про це ?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:18
Ось і платы тим тридварасам податки, щоб вони їх дерибанили в такий спосіб😡
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
да
Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
ну так спрашивал. Двое коллег со Львова
Додано: П'ят 04 лют, 2022 19:38
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Такссссс, наступного місяця планую пробувати продати свій смарт, від якого тут всі у захваті!
Але ще раз кажу - от отримаю я за нього на руки 26-27К, нехай ще позичу 3-4К - то що за 30К можна взяти зараз? Які є кращі варіанти по локації по житловій, чи комерційній нерухомості для здачі в оренду?
Або, якщо ще 20К доберу іпотекою, то яку тут цікаву комерцію можна взяти за 50К?
Ану, накидуйте варіанти, панове - будемо обговорювати!
Тільки давайте конкретні варіанти, а не розписуйте загалі речі....
Бо, якщо немає КОНКРЕТНИХ/РЕАЛЬНИХ варіантів, тоді що виходить - даремно фукали на мій смарт, раз немає нічого кращого?
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