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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 895896897898
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:08

Сміливіше, товариство!)))

Цікаво, що я вже декілька варіантів знайшов сам, а хФахівці - вже більше доби не можуть запропонувати хоч одного варіанта! ))

То ще раз - якщо я продам свій смарт за 26-27К - що класного я можу купити натомість за ці кошти?
Або, якщо додати ще іпотечне плече 20-25К - то що КЛАСНОГО я зможу купити натомість?

Ну, не соромтесь, накидуйте варіанти! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Весело. Вже й добудували, здали, продали того нещасного смарта на Левандівці. Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"? :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:33

Невже немає кращого??? ;)

  roberto dark написав:Вже й добудували, здали

А для чого, якщо я буду продавати по переуступці?
  roberto dark написав:Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?

Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?!
Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?

п.с.
А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:06

  Успіх написав:Такссссс, наступного місяця планую пробувати продати свій смарт, від якого тут всі у захваті! :D

Але ще раз кажу - от отримаю я за нього на руки 26-27К, нехай ще позичу 3-4К - то що за 30К можна взяти зараз? Які є кращі варіанти по локації по житловій, чи комерційній нерухомості для здачі в оренду?
Або, якщо ще 20К доберу іпотекою, то яку тут цікаву комерцію можна взяти за 50К?

Ану, накидуйте варіанти, панове - будемо обговорювати!
Тільки давайте конкретні варіанти, а не розписуйте загалі речі....
Бо, якщо немає КОНКРЕТНИХ/РЕАЛЬНИХ варіантів, тоді що виходить - даремно фукали на мій смарт, раз немає нічого кращого? :mrgreen:



Не заходьте у комерцію...
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:09

  Успіх написав:Цікаво, що я вже декілька варіантів знайшов сам, а хФахівці - вже більше доби не можуть запропонувати хоч одного варіанта! ))

То ще раз - якщо я продам свій смарт за 26-27К - що класного я можу купити натомість за ці кошти?
Або, якщо додати ще іпотечне плече 20-25К - то що КЛАСНОГО я зможу купити натомість?

Ну, не соромтесь, накидуйте варіанти! :lol:



Невже вам руки чешуться залізти у кредит???

Краще почекати, до складати, якщо на ваших 26-27 немає підходящих варіантів.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:27

  Успіх написав:варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))
их сразу же раскупят, я бы не выкладывал.
vitaliian
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