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roberto dark написав:Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?
Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?! Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?
п.с. А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))
Успіх написав:Такссссс, наступного місяця планую пробувати продати свій смарт, від якого тут всі у захваті!
Але ще раз кажу - от отримаю я за нього на руки 26-27К, нехай ще позичу 3-4К - то що за 30К можна взяти зараз? Які є кращі варіанти по локації по житловій, чи комерційній нерухомості для здачі в оренду? Або, якщо ще 20К доберу іпотекою, то яку тут цікаву комерцію можна взяти за 50К?
Ану, накидуйте варіанти, панове - будемо обговорювати! Тільки давайте конкретні варіанти, а не розписуйте загалі речі.... Бо, якщо немає КОНКРЕТНИХ/РЕАЛЬНИХ варіантів, тоді що виходить - даремно фукали на мій смарт, раз немає нічого кращого?
Чому? Аргументи? Наче, тільки плюси)) - менше "возні з неадекватами"/перейматись затопили/знищили ремонт, - та й ремонт, переважно, роблять самі орендарі.
vasilii написав:Невже вам руки чешуться залізти у кредит???
Краще почекати, до складати, якщо на ваших 26-27 немає підходящих варіантів.
Так, руки чешуться на рахунок іпотеки і вже давно)) Просто, якщо попадеться класний варіант за 40-50К$ і який буде приносити 15-20Кгрн/міс з оренди, то чому не добрати - 15-20К$ іпотечного плеча і сплачувати банку 8-10Кгрн/міс?
vitaliian написав:их сразу же раскупят, я бы не выкладывал
- вони ж у відкритому доступі, тому можна і викласти
Але той один з тих семи варіантів, що я знайшов - таки справді класний! То може і не буду його викладати))
Чому? Аргументи? Наче, тільки плюси)) - менше "возні з неадекватами"/перейматись затопили/знищили ремонт, - та й ремонт, переважно, роблять самі орендарі.
vasilii написав:Невже вам руки чешуться залізти у кредит???
Краще почекати, до складати, якщо на ваших 26-27 немає підходящих варіантів.
Так, руки чешуться на рахунок іпотеки і вже давно)) Просто, якщо попадеться класний варіант за 40-50К$ і який буде приносити 15-20Кгрн/міс з оренди, то чому не добрати - 15-20К$ іпотечного плеча і сплачувати банку 8-10Кгрн/міс?
Якби це був класний варіант, то терерішні власники самі б отримували 15-20тис в місяць з оренди.