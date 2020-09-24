Успіх написав:
А для чого, якщо я буду продавати по переуступці?
Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?!
Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?
п.с.
А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))
На Стрийській навпроти парку біля військової частини планували будувати модний ЖК - "Львів тех сіті" , по локації він виглядає перспективно.
Я хз, що там по чому, ціни пішли в космос, сподіваюсь Вам хватить 50к щоб купити там однушку.