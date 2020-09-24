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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 01:29

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Вже й добудували, здали

А для чого, якщо я буду продавати по переуступці?
  roberto dark написав:Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?

Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?!
Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?

п.с.
А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))


На Стрийській навпроти парку біля військової частини планували будувати модний ЖК - "Львів тех сіті" , по локації він виглядає перспективно.
Я хз, що там по чому, ціни пішли в космос, сподіваюсь Вам хватить 50к щоб купити там однушку.
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 896897898899
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