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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 09 лют, 2022 01:29
Успіх написав: roberto dark написав:
Вже й добудували, здали
А для чого, якщо я буду продавати по переуступці?
roberto dark написав:
Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?
Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?!
Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?
п.с.
А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))
На Стрийській навпроти парку біля військової частини планували будувати модний ЖК - "Львів тех сіті" , по локації він виглядає перспективно.
Я хз, що там по чому, ціни пішли в космос, сподіваюсь Вам хватить 50к щоб купити там однушку.
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Львівський БатяР
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Додано: Сер 09 лют, 2022 07:45
Львівський БатяР написав: Успіх написав: roberto dark написав:
Вже й добудували, здали
А для чого, якщо я буду продавати по переуступці?
roberto dark написав:
Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?
Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?!
Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?
п.с.
А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))
На Стрийській навпроти парку біля військової частини планували будувати модний ЖК - "Львів тех сіті" , по локації він виглядає перспективно.
Я хз, що там по чому, ціни пішли в космос, сподіваюсь Вам хватить 50к щоб купити там однушку.
Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.
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