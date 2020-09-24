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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 896897898899
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 01:29

  Успіх написав:
  roberto dark написав:Вже й добудували, здали

А для чого, якщо я буду продавати по переуступці?
  roberto dark написав:Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?

Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?!
Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?

п.с.
А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))


На Стрийській навпроти парку біля військової частини планували будувати модний ЖК - "Львів тех сіті" , по локації він виглядає перспективно.
Я хз, що там по чому, ціни пішли в космос, сподіваюсь Вам хватить 50к щоб купити там однушку.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:45

  Львівський БатяР написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:Вже й добудували, здали

А для чого, якщо я буду продавати по переуступці?
  roberto dark написав:Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?

Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?!
Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?

п.с.
А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))


На Стрийській навпроти парку біля військової частини планували будувати модний ЖК - "Львів тех сіті" , по локації він виглядає перспективно.
Я хз, що там по чому, ціни пішли в космос, сподіваюсь Вам хватить 50к щоб купити там однушку.

Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 10:48

Про Lvivtechcity хто вже тут тільки не писав. Сам чекаю, але дивлячись яка буде ціна. Місце звичайно супер. Не таке мрачне, із поганою історією, як в тому жк Select , біля Краківського, схожому на великий мавзолей по проекту. Але то все не на долярчиковий "сиротський" бюджет.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ясно - нічого не знайшли ні за 27К, ні на 50К :)
То що виходить - інвестиція у смарт на Левандівці - найкращий варіант? :)
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:42

  Успіх написав:
  vasilii написав:Якби це був класний варіант, то терерішні власники самі б отримували 15-20тис в місяць з оренди

Так може власники виїзджають у Європи))



То продають у заязку з виїздом закордон?))) 😂😂😂
Ну тоді це міняє ситуацію. Беріть і не вагайтесь. Халява.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:01

  Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.

це що?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:04

  Успіх написав:Ясно - нічого не знайшли ні за 27К, ні на 50К :)
То що виходить - інвестиція у смарт на Левандівці - найкращий варіант? :)

варіант - авно! але дешевше ніт! :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:06

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Ладно, так вже і бути)) - викладу я тут свої варіанти(крім одного-найкращого) - а то щось тут майже всі лінуються покопати олх, чи інші сайти з нерухомості.

Тож, за 27К - я можу взяти обидва цих👉 варіанти і мацати, як МІНІМУМ - по 4К з кожного!
1)
МАф 224К - невже його не можна здати МІНІМУМ за 4-5К/міс?!(а в майбутньому, то і по 7-10К!)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... O2t09.html
----
2)
А тут - взагалі, жирний жир за 2 МАФи!
Те саме питання - невже їх не можна здати МІНІМУМ за 4-5К/міс. на моменті, а по закінченні ковідності, то і за 7-10?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/maf-pr ... O4PVx.html

====

Йдемо далі...

3)
Тут з ремонтом в класній локації!
1 256000грн - за 10 кроків до Городоцької і, майже, центр!
Невже це не можна здати зараз, МІНІМУМ, за 8К/міс, а після ковідності - за 12-15К?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... O3We8.html
---

4)Тут - ближній центр, з ремонтом, трошки більше ляма грн, 47м2
Теж - думаю, що зараз 8К/міс можна здати, а потім - за 10-12К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NtbPF.html
-----

5)Наче, не погане діюче кафе при дорозі на кінці Личаківської за 1 265000грн, 74м2
Аналогічно - зараз за 8К, а потім - 10-12К/міс!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dyuche ... LQB0J.html

Ну от - тепер давайте поговоримо))
Критикуйте)) - так як хвалити тут не прийнято, навіть, якщо опонент правий на всі 100%! :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:22

  change_pm написав:
  Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.

це що?

Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 18:27

  Bolt написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.

це що?

Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.

На Сахарова? На якій вулиці?

Я зрозумив що щось будується навпроти ЛьвівТехСіті. Не так поняв?
change_pm
 
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