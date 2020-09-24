Додано: Сер 09 лют, 2022 18:06

Ладно, так вже і бути)) - викладу я тут свої варіанти(крім одного-найкращого) - а то щось тут майже всі лінуються покопати олх, чи інші сайти з нерухомості.Тож, за 27К - я можу взяти обидва цих👉 варіанти і мацати, як МІНІМУМ - по 4К з кожного!1)МАф 224К - невже його не можна здати МІНІМУМ за 4-5К/міс?!(а в майбутньому, то і по 7-10К!)----2)А тут - взагалі, жирний жир за 2 МАФи!Те саме питання - невже їх не можна здати МІНІМУМ за 4-5К/міс. на моменті, а по закінченні ковідності, то і за 7-10?====Йдемо далі...3)Тут з ремонтом в класній локації!1 256000грн - за 10 кроків до Городоцької і, майже, центр!Невже це не можна здати зараз, МІНІМУМ, за 8К/міс, а після ковідності - за 12-15К?---4)Тут - ближній центр, з ремонтом, трошки більше ляма грн, 47м2Теж - думаю, що зараз 8К/міс можна здати, а потім - за 10-12К-----5)Наче, не погане діюче кафе при дорозі на кінці Личаківської за 1 265000грн, 74м2Аналогічно - зараз за 8К, а потім - 10-12К/міс!Ну от - тепер давайте поговоримо))Критикуйте)) - так як хвалити тут не прийнято, навіть, якщо опонент правий на всі 100%!