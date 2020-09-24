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roberto dark написав:Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?
Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?! Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?
п.с. А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))
На Стрийській навпроти парку біля військової частини планували будувати модний ЖК - "Львів тех сіті" , по локації він виглядає перспективно. Я хз, що там по чому, ціни пішли в космос, сподіваюсь Вам хватить 50к щоб купити там однушку.
roberto dark написав:Грошви добавили і навіть нові кейси є? Ну і що там цікавого та "смачного"?
Ну от і я це запитую - якщо мій смарт "такий поганий" - то запропонуйте щось краще натомість за ті ж кошти?! Ба, більше - додайте ще 20К іпотечного плеча і теж запропонуйте щось ЗНАЧНО краще мого смарту?
п.с. А варіанти, які я сам знайшов - опублікую вже після ваших варіантів, чи інших хФахівців))
На Стрийській навпроти парку біля військової частини планували будувати модний ЖК - "Львів тех сіті" , по локації він виглядає перспективно. Я хз, що там по чому, ціни пішли в космос, сподіваюсь Вам хватить 50к щоб купити там однушку.
Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять. Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.
Про Lvivtechcity хто вже тут тільки не писав. Сам чекаю, але дивлячись яка буде ціна. Місце звичайно супер. Не таке мрачне, із поганою історією, як в тому жк Select , біля Краківського, схожому на великий мавзолей по проекту. Але то все не на долярчиковий "сиротський" бюджет.
Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять. Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.
Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять. Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.
це що?
Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.
Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять. Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.
це що?
Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.
На Сахарова? На якій вулиці?
Я зрозумив що щось будується навпроти ЛьвівТехСіті. Не так поняв?