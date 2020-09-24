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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:26
change_pm написав: change_pm написав: Bolt написав:
Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
це що?
Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.
На Сахарова? На якій вулиці?
Я зрозумив що щось будується навпроти ЛьвівТехСіті. Не так поняв?
Малось наувазі будівництво в парку на перехресті Стрийська Наукова біля частини Нацгвардії. Та гетто через дорогу на колишній території ЛАЗу.
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Bolt
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