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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:26

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
це що?

Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.

На Сахарова? На якій вулиці?

Я зрозумив що щось будується навпроти ЛьвівТехСіті. Не так поняв?

Малось наувазі будівництво в парку на перехресті Стрийська Наукова біля частини Нацгвардії. Та гетто через дорогу на колишній території ЛАЗу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:26

  ihorko_lviv написав:
  jump написав:
  ihorko_lviv написав:Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.


1. Гетто, ціна відповідна
2. Котельня - це рідкісне гівно, лише ІО :lol: Ви ще заціните.... :mrgreen:
3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе :oops:
4. Там заплановано будувати ще кілька термітників.
5. Навіть уявити собі не міг, що після усіх викривань, що діється на Малоголосківський, ще є інвестори у цей "неймовірний" район. :shock:
6. Якщо купували собі - мої співчуття, якщо під оренду - успіхів у пошуку клієнтів 8)


1. Не сильно високоповерхові будинки з внутрішнім двориком це вважається гетто у Львові?....хм...може я щось пропустив в плані хороших ЖК у Львові.
2. В мене є квартира і з ІО і з котельнею (не в Україні правда). Ну ІО таке. Вже і вибух був в будинку і 104 їздить регулярно.
3. Ага. На кухні треба закрити жінку і хай там варить собі і закрутки закриває. Є така думка. Але можна і по іншому. Скажу тільки що в Європі зараз лише кухні-студії, інших варіантів нема.
4. Заплановано. Не сперечаюсь. Надіюсь і інфраструктуру підтягнуть.
5. В чому викривання? Школи нема чи заїзду? А де є школа? в ЖК Пасічний чи в Парус Смарт, чи може в Авалон на Зеленій. То я дивлюсь в тому ціновому діапазоні. Знову таки більшість альтернатив або біля заводів або між ними.
6. Брав не для себе. Дякую.


Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$.
ihorko_lviv
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