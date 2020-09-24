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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лют, 2022 20:26
change_pm написав: change_pm написав: Bolt написав:
Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
це що?
Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.
На Сахарова? На якій вулиці?
Я зрозумив що щось будується навпроти ЛьвівТехСіті. Не так поняв?
Малось наувазі будівництво в парку на перехресті Стрийська Наукова біля частини Нацгвардії. Та гетто через дорогу на колишній території ЛАЗу.
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Bolt
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:26
ihorko_lviv написав: jump написав: ihorko_lviv написав:
Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
1. Гетто, ціна відповідна
2. Котельня - це рідкісне гівно, лише ІО
Ви ще заціните....
3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе
4. Там заплановано будувати ще кілька термітників.
5. Навіть уявити собі не міг, що після усіх викривань, що діється на Малоголосківський, ще є інвестори у цей "неймовірний" район.
6. Якщо купували собі - мої співчуття, якщо під оренду - успіхів у пошуку клієнтів
1. Не сильно високоповерхові будинки з внутрішнім двориком це вважається гетто у Львові?....хм...може я щось пропустив в плані хороших ЖК у Львові.
2. В мене є квартира і з ІО і з котельнею (не в Україні правда). Ну ІО таке. Вже і вибух був в будинку і 104 їздить регулярно.
3. Ага. На кухні треба закрити жінку і хай там варить собі і закрутки закриває. Є така думка. Але можна і по іншому. Скажу тільки що в Європі зараз лише кухні-студії, інших варіантів нема.
4. Заплановано. Не сперечаюсь. Надіюсь і інфраструктуру підтягнуть.
5. В чому викривання? Школи нема чи заїзду? А де є школа? в ЖК Пасічний чи в Парус Смарт, чи може в Авалон на Зеленій. То я дивлюсь в тому ціновому діапазоні. Знову таки більшість альтернатив або біля заводів або між ними.
6. Брав не для себе. Дякую.
Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:28
ihorko_lviv написав:
Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$
Тобто, майже за 1,5р. - майже х2?
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Хоч конкуренція там теж зашкалює і теж майже "дупасвіту" - але, тим не менше, бачимо, що попит/продажі є!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41
Успіх написав: ihorko_lviv написав:
Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$
Тобто, майже за 1,5р. - майже х2?
👍
Хоч конкуренція там теж зашкалює і теж майже "дупасвіту" - але, тим не менше, бачимо, що попит/продажі є!
Аргументи покупця:
- Там поруч буде парк. Я так розумію то вже вирішили і нічого не збудують.
- Крім того недалеко мають облагородити зону з озером.
- Садок новий недалеко збудували і там планують дитину давати.
- Нові секції збоку вже мабуть не будуть будувати, бо там проблема з землею.
- Ну і подруга жінки має квартиру в тому ж жк
- планують робити двохкімнатну, там велика кухня-студія дозволяє.
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ihorko_lviv
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