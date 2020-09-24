jump написав: ihorko_lviv написав: Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд. Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.



1. Гетто, ціна відповідна

2. Котельня - це рідкісне гівно, лише ІО Ви ще заціните....

3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе

4. Там заплановано будувати ще кілька термітників.

5. Навіть уявити собі не міг, що після усіх викривань, що діється на Малоголосківський, ще є інвестори у цей "неймовірний" район.

6. Якщо купували собі - мої співчуття, якщо під оренду - успіхів у пошуку клієнтів 1. Гетто, ціна відповідна2. Котельня - це рідкісне гівно, лише ІОВи ще заціните....3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе4. Там заплановано будувати ще кілька термітників.5. Навіть уявити собі не міг, що після усіх викривань, що діється на Малоголосківський, ще є інвестори у цей "неймовірний" район.6. Якщо купували собі - мої співчуття, якщо під оренду - успіхів у пошуку клієнтів

1. Не сильно високоповерхові будинки з внутрішнім двориком це вважається гетто у Львові?....хм...може я щось пропустив в плані хороших ЖК у Львові.2. В мене є квартира і з ІО і з котельнею (не в Україні правда). Ну ІО таке. Вже і вибух був в будинку і 104 їздить регулярно.3. Ага. На кухні треба закрити жінку і хай там варить собі і закрутки закриває. Є така думка. Але можна і по іншому. Скажу тільки що в Європі зараз лише кухні-студії, інших варіантів нема.4. Заплановано. Не сперечаюсь. Надіюсь і інфраструктуру підтягнуть.5. В чому викривання? Школи нема чи заїзду? А де є школа? в ЖК Пасічний чи в Парус Смарт, чи може в Авалон на Зеленій. То я дивлюсь в тому ціновому діапазоні. Знову таки більшість альтернатив або біля заводів або між ними.6. Брав не для себе. Дякую.