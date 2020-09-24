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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 897898899900
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 20:26

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
це що?

Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.

На Сахарова? На якій вулиці?

Я зрозумив що щось будується навпроти ЛьвівТехСіті. Не так поняв?

Малось наувазі будівництво в парку на перехресті Стрийська Наукова біля частини Нацгвардії. Та гетто через дорогу на колишній території ЛАЗу.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 00:26

  ihorko_lviv написав:
  jump написав:
  ihorko_lviv написав:Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.


1. Гетто, ціна відповідна
2. Котельня - це рідкісне гівно, лише ІО :lol: Ви ще заціните.... :mrgreen:
3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе :oops:
4. Там заплановано будувати ще кілька термітників.
5. Навіть уявити собі не міг, що після усіх викривань, що діється на Малоголосківський, ще є інвестори у цей "неймовірний" район. :shock:
6. Якщо купували собі - мої співчуття, якщо під оренду - успіхів у пошуку клієнтів 8)


1. Не сильно високоповерхові будинки з внутрішнім двориком це вважається гетто у Львові?....хм...може я щось пропустив в плані хороших ЖК у Львові.
2. В мене є квартира і з ІО і з котельнею (не в Україні правда). Ну ІО таке. Вже і вибух був в будинку і 104 їздить регулярно.
3. Ага. На кухні треба закрити жінку і хай там варить собі і закрутки закриває. Є така думка. Але можна і по іншому. Скажу тільки що в Європі зараз лише кухні-студії, інших варіантів нема.
4. Заплановано. Не сперечаюсь. Надіюсь і інфраструктуру підтягнуть.
5. В чому викривання? Школи нема чи заїзду? А де є школа? в ЖК Пасічний чи в Парус Смарт, чи може в Авалон на Зеленій. То я дивлюсь в тому ціновому діапазоні. Знову таки більшість альтернатив або біля заводів або між ними.
6. Брав не для себе. Дякую.


Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$.
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 08:28

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  ihorko_lviv написав:Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$

Тобто, майже за 1,5р. - майже х2?
👍
Хоч конкуренція там теж зашкалює і теж майже "дупасвіту" - але, тим не менше, бачимо, що попит/продажі є! ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:41

  Успіх написав:
  ihorko_lviv написав:Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$

Тобто, майже за 1,5р. - майже х2?
👍
Хоч конкуренція там теж зашкалює і теж майже "дупасвіту" - але, тим не менше, бачимо, що попит/продажі є! ;)


Аргументи покупця:
- Там поруч буде парк. Я так розумію то вже вирішили і нічого не збудують.
- Крім того недалеко мають облагородити зону з озером.
- Садок новий недалеко збудували і там планують дитину давати.
- Нові секції збоку вже мабуть не будуть будувати, бо там проблема з землею.
- Ну і подруга жінки має квартиру в тому ж жк :)
- планують робити двохкімнатну, там велика кухня-студія дозволяє.
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:18

  ihorko_lviv написав:
  Успіх написав:
  ihorko_lviv написав:Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$

Тобто, майже за 1,5р. - майже х2?
👍
Хоч конкуренція там теж зашкалює і теж майже "дупасвіту" - але, тим не менше, бачимо, що попит/продажі є! ;)


Аргументи покупця:
- Там поруч буде парк. Я так розумію то вже вирішили і нічого не збудують.
- Крім того недалеко мають облагородити зону з озером.
- Садок новий недалеко збудували і там планують дитину давати.
- Нові секції збоку вже мабуть не будуть будувати, бо там проблема з землею.
- Ну і подруга жінки має квартиру в тому ж жк :)
- планують робити двохкімнатну, там велика кухня-студія дозволяє.

Ясно)) і пох, що до транспортної розв'язки 15-20хв піхотою :mrgreen:
Напевно, мають авто - бо, в іншому випадку, "пєчалька"...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 11:24

  Успіх написав:Ясно)) і пох, що до транспортної розв'язки 15-20хв піхотою :mrgreen:
Напевно, мають авто - бо, в іншому випадку, "пєчалька"...


Ну... Гугл показує 9 хв пішки до зупинки на Варшавській.
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:00

  ihorko_lviv написав:
  Успіх написав:Ясно)) і пох, що до транспортної розв'язки 15-20хв піхотою :mrgreen:
Напевно, мають авто - бо, в іншому випадку, "пєчалька"...


Ну... Гугл показує 9 хв пішки до зупинки на Варшавській.

Це хіба з гори і дуже швидким ходом))
А от під гору ;) влітку(в спеку), чи взимку(сніг/гололід) - ще той квест :mrgreen:

Я, якось в ті края ходив(коли ще шукав собі житло) з дружиною і дитиною дивитись на ЖК Пагорби(чи якось так приблизно називається - вже забув точну назву) - то я зрозумів, що ні я, ні моя сім'я, не в захваті долати пішкарусом такий шлях до транспортної розв'язки на Чорновола(колишня Бомба) - щодня!
А автівки в мене нема.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:56

  ihorko_lviv написав:
Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$.
[/quote][/quote]

Вітаю. Якщо дивитись в сторону автомобіля чи подорожей, то зиму є. І то суттєвий. В якщо в сторону примноження капіталу- думаю, що мінімум.

І що зараз за ті 46 можна взяти, щоб ще щось тай залишилось в кишені??
vasilii
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:02

  Успіх написав:Ладно, так вже і бути)) - викладу я тут свої варіанти(крім одного-найкращого) - а то щось тут майже всі лінуються покопати олх, чи інші сайти з нерухомості.

Тож, за 27К - я можу взяти обидва цих👉 варіанти і мацати, як МІНІМУМ - по 4К з кожного!
1)
МАф 224К - невже його не можна здати МІНІМУМ за 4-5К/міс?!(а в майбутньому, то і по 7-10К!)
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... O2t09.html
----
2)
А тут - взагалі, жирний жир за 2 МАФи!
Те саме питання - невже їх не можна здати МІНІМУМ за 4-5К/міс. на моменті, а по закінченні ковідності, то і за 7-10?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/maf-pr ... O4PVx.html

====

Йдемо далі...

3)
Тут з ремонтом в класній локації!
1 256000грн - за 10 кроків до Городоцької і, майже, центр!
Невже це не можна здати зараз, МІНІМУМ, за 8К/міс, а після ковідності - за 12-15К?
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... O3We8.html
---

4)Тут - ближній центр, з ремонтом, трошки більше ляма грн, 47м2
Теж - думаю, що зараз 8К/міс можна здати, а потім - за 10-12К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NtbPF.html
-----

5)Наче, не погане діюче кафе при дорозі на кінці Личаківської за 1 265000грн, 74м2
Аналогічно - зараз за 8К, а потім - 10-12К/міс!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dyuche ... LQB0J.html

Ну от - тепер давайте поговоримо))
Критикуйте)) - так як хвалити тут не прийнято, навіть, якщо опонент правий на всі 100%! :D


Ларьки?) думаю, що не буде продовженим термін оренди землі і тому продають. Далі приїде міська служба і все демонтує...люди все захочуть їсти. Тобто все дудцть продажі і відповідно оборот та грошові надходження. Якщо прибуткове, то такого ніхто ніколи не продаватиме

Приміщення 22 метри ??? Що там можна всунути? Ви б узяли в оренду?? Якщо ні, то чому думаєте, що у вас візьмуть??

Кафешка? Вигляд печалька. Потрібно мати гарну ідею, щоб просунути даний бізнес у певному місці.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 15:18

  vasilii написав:
  ihorko_lviv написав:
Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$.
[/quote]

Вітаю. Якщо дивитись в сторону автомобіля чи подорожей, то зиму є. І то суттєвий. В якщо в сторону примноження капіталу- думаю, що мінімум.

І що зараз за ті 46 можна взяти, щоб ще щось тай залишилось в кишені??[/quote]

Якщо знов нерухомість, то Грінвуд в Брюховичах виглядає більш менш адекватно. Але поки то припиняю. Хочу ще подивитись що буде після підняття ставок ФРС.
ihorko_lviv
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