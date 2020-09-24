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ihorko_lviv написав:Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
1. Гетто, ціна відповідна 2. Котельня - це рідкісне гівно, лише ІО Ви ще заціните.... 3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе 4. Там заплановано будувати ще кілька термітників. 5. Навіть уявити собі не міг, що після усіх викривань, що діється на Малоголосківський, ще є інвестори у цей "неймовірний" район. 6. Якщо купували собі - мої співчуття, якщо під оренду - успіхів у пошуку клієнтів
1. Не сильно високоповерхові будинки з внутрішнім двориком це вважається гетто у Львові?....хм...може я щось пропустив в плані хороших ЖК у Львові. 2. В мене є квартира і з ІО і з котельнею (не в Україні правда). Ну ІО таке. Вже і вибух був в будинку і 104 їздить регулярно. 3. Ага. На кухні треба закрити жінку і хай там варить собі і закрутки закриває. Є така думка. Але можна і по іншому. Скажу тільки що в Європі зараз лише кухні-студії, інших варіантів нема. 4. Заплановано. Не сперечаюсь. Надіюсь і інфраструктуру підтягнуть. 5. В чому викривання? Школи нема чи заїзду? А де є школа? в ЖК Пасічний чи в Парус Смарт, чи може в Авалон на Зеленій. То я дивлюсь в тому ціновому діапазоні. Знову таки більшість альтернатив або біля заводів або між ними. 6. Брав не для себе. Дякую.
Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$.
ihorko_lviv написав:Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$
Тобто, майже за 1,5р. - майже х2? 👍 Хоч конкуренція там теж зашкалює і теж майже "дупасвіту" - але, тим не менше, бачимо, що попит/продажі є!
Аргументи покупця: - Там поруч буде парк. Я так розумію то вже вирішили і нічого не збудують. - Крім того недалеко мають облагородити зону з озером. - Садок новий недалеко збудували і там планують дитину давати. - Нові секції збоку вже мабуть не будуть будувати, бо там проблема з землею. - Ну і подруга жінки має квартиру в тому ж жк - планують робити двохкімнатну, там велика кухня-студія дозволяє.
ihorko_lviv написав:Підведу підсумки. Брав за 24000$. Продав на днях за 46000$
Тобто, майже за 1,5р. - майже х2? 👍 Хоч конкуренція там теж зашкалює і теж майже "дупасвіту" - але, тим не менше, бачимо, що попит/продажі є!
Аргументи покупця: - Там поруч буде парк. Я так розумію то вже вирішили і нічого не збудують. - Крім того недалеко мають облагородити зону з озером. - Садок новий недалеко збудували і там планують дитину давати. - Нові секції збоку вже мабуть не будуть будувати, бо там проблема з землею. - Ну і подруга жінки має квартиру в тому ж жк - планують робити двохкімнатну, там велика кухня-студія дозволяє.
Ясно)) і пох, що до транспортної розв'язки 15-20хв піхотою Напевно, мають авто - бо, в іншому випадку, "пєчалька"...
Успіх написав:Ясно)) і пох, що до транспортної розв'язки 15-20хв піхотою Напевно, мають авто - бо, в іншому випадку, "пєчалька"...
Ну... Гугл показує 9 хв пішки до зупинки на Варшавській.
Це хіба з гори і дуже швидким ходом)) А от під гору влітку(в спеку), чи взимку(сніг/гололід) - ще той квест
Я, якось в ті края ходив(коли ще шукав собі житло) з дружиною і дитиною дивитись на ЖК Пагорби(чи якось так приблизно називається - вже забув точну назву) - то я зрозумів, що ні я, ні моя сім'я, не в захваті долати пішкарусом такий шлях до транспортної розв'язки на Чорновола(колишня Бомба) - щодня! А автівки в мене нема.
Ну от - тепер давайте поговоримо)) Критикуйте)) - так як хвалити тут не прийнято, навіть, якщо опонент правий на всі 100%!
Ларьки?) думаю, що не буде продовженим термін оренди землі і тому продають. Далі приїде міська служба і все демонтує...люди все захочуть їсти. Тобто все дудцть продажі і відповідно оборот та грошові надходження. Якщо прибуткове, то такого ніхто ніколи не продаватиме
Приміщення 22 метри ??? Що там можна всунути? Ви б узяли в оренду?? Якщо ні, то чому думаєте, що у вас візьмуть??
Кафешка? Вигляд печалька. Потрібно мати гарну ідею, щоб просунути даний бізнес у певному місці.