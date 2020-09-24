Так в тому то й справа!))
Я, коли викладаю тут МАФи, люблю запитувати форумчан - якщо там дають гарантії/документи на оренду землі хоч на 7-10р. - то такі об'єкти - це "жирний жир", а якщо жодних гарантій і через півроку демонтують/заставлять демонтувати - то це і за 1Куй нікому нах не треба!
Тепер, що-до приміщення 22м2 за 10 кроків до Городоцької і майже центр.
Там спокійно може орендувати:
✓ салон краси/перукарня(3-4 крісла спокійно можна поставити)
✓ продукти/алкоголь
✓ фасфуд на винос(+2 стійки/столики можна поставити, щоб перекусити в середині приміщення)
✓ ломбард+обмінка
✓ магазин мобілок та аксесуарів
Тепер, що-до тої кафешки при дорозі:
✓ мінімаркет продуктів
✓ дитячий гурток можна там проводити(малювання, музика і т.п.)
✓ розбити на кабінети і здавати як офісне приміщення
✓ якщо можлива реконструкція, то під сто переробити, або "реконструювати" так, що вийде двох-поверховий будинок з цокольним приміщенням)) - а тоді вже це перетворюється на "жирний жир"!