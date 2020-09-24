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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:16
vasilii написав:
Ларьки?) думаю, що не буде продовженим термін оренди землі і тому продають. Далі приїде міська служба і все демонтує...люди все захочуть їсти. Тобто все дудцть продажі і відповідно оборот та грошові надходження. Якщо прибуткове, то такого ніхто ніколи не продаватиме
Так в тому то й справа!))
Я, коли викладаю тут МАФи, люблю запитувати форумчан - якщо там дають гарантії/документи на оренду землі хоч на 7-10р. - то такі об'єкти - це "жирний жир", а якщо жодних гарантій і через півроку демонтують/заставлять демонтувати - то це і за 1Куй нікому нах не треба!
Тепер, що-до приміщення 22м2 за 10 кроків до Городоцької і майже центр.
Там спокійно може орендувати:
✓ салон краси/перукарня(3-4 крісла спокійно можна поставити)
✓ продукти/алкоголь
✓ фасфуд на винос(+2 стійки/столики можна поставити, щоб перекусити в середині приміщення)
✓ ломбард+обмінка
✓ магазин мобілок та аксесуарів
Тепер, що-до тої кафешки при дорозі:
✓ мінімаркет продуктів
✓ дитячий гурток можна там проводити(малювання, музика і т.п.)
✓ розбити на кабінети і здавати як офісне приміщення
✓ якщо можлива реконструкція, то під сто переробити, або "реконструювати" так, що вийде двох-поверховий будинок з цокольним приміщенням)) - а тоді вже це перетворюється на "жирний жир"!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:20
ihorko_lviv написав:
Якщо знов нерухомість, то Грінвуд в Брюховичах виглядає більш менш адекватно. Але поки то припиняю. Хочу ще подивитись що буде після підняття ставок ФРС
Тобто, з котловану(який був 1,5р тому) перестрибнути хоча б в аналогічний(хоч бажано кращий) варіант зараз - некомільфо?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:50
Успіх написав:
магазин мобілок та аксесуарів
мобилки выживают только на проспекте свободы или в 100метрах от него. Рассчитывайте на пиццерии, вареничные, пончики, чай/кофе, такое везде пользуется спросом тем более по дороге от центра к вокзалу. Сам ем на городоцкой напротив костёла, не помню название кафе если оно ещё работает, или в скрыне, потому что ближе к жд вокзалу поесть особо негде. Одни бомжарни. А Магазинов с едой на городоцкой как грязи.
Про аптеки оптики и другую медицину не забывайте, это теперь в тренде
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:06
Успіх написав: ihorko_lviv написав:
Якщо знов нерухомість, то Грінвуд в Брюховичах виглядає більш менш адекватно. Але поки то припиняю. Хочу ще подивитись що буде після підняття ставок ФРС
Тобто, з котловану(який був 1,5р тому) перестрибнути хоча б в аналогічний(хоч бажано кращий) варіант зараз - некомільфо?
Якщо вірити, що ціни далі будуть рости. Якщо не враховувати ризик війни. То можна пробувати. Ну я поки вирішив переключитись на інші інвестиції.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:10
ihorko_lviv написав: Успіх написав: ihorko_lviv написав:
Якщо знов нерухомість, то Грінвуд в Брюховичах виглядає більш менш адекватно. Але поки то припиняю. Хочу ще подивитись що буде після підняття ставок ФРС
Тобто, з котловану(який був 1,5р тому) перестрибнути хоча б в аналогічний(хоч бажано кращий) варіант зараз - некомільфо?
Якщо вірити, що ціни далі будуть рости. Якщо не враховувати ризик війни. То можна пробувати. Ну я поки вирішив переключитись на інші інвестиції.
1. Так в тому то і справа, що в доларах, найближчі рік-два-три - швидше буде стагнація цін/топтання на місці, або невеличкий спад. І дуже мала ймовірність, що ціни будуть рости хоча б на 7-10% на рік в доларах!
2. На які саме "інші інвестиції" - чи це таємниця?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:15
vitaliian написав:
Рассчитывайте на пиццерии, вареничные, пончики, чай/кофе, такое везде пользуется спросом
Так я і написав "фастфуд" - під цим і мав на увазі всі ці вареники/пончики/круасани))
vitaliian написав:
Про аптеки оптики и другую медицину не забывайте, это теперь в тренде
О так, так - забув згадати)) - їх ще більше, ніж ломбардів)) - на кожному кроці)) - а в прохідних місцях, то і по 2-3-4штуки поряд!!!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:18
Успіх написав:
, так - забув згадати)) - їх ще більше, ніж ломбардів)) - на кожному кроці)) - а в прохідних місцях, то і по 2-3-4штуки поряд!!!
бум ломбардов уже прошел в век интернета некому продавать их сраные залоги, а золото в ломбард мало кто несёт. Иногда захожу поржать, цена в ломбарде на всё вдвое втрое выше олха. Клоуны.
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