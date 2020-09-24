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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:16
vasilii написав:
Ларьки?) думаю, що не буде продовженим термін оренди землі і тому продають. Далі приїде міська служба і все демонтує...люди все захочуть їсти. Тобто все дудцть продажі і відповідно оборот та грошові надходження. Якщо прибуткове, то такого ніхто ніколи не продаватиме
Так в тому то й справа!))
Я, коли викладаю тут МАФи, люблю запитувати форумчан - якщо там дають гарантії/документи на оренду землі хоч на 7-10р. - то такі об'єкти - це "жирний жир", а якщо жодних гарантій і через півроку демонтують/заставлять демонтувати - то це і за 1Куй нікому нах не треба!
Тепер, що-до приміщення 22м2 за 10 кроків до Городоцької і майже центр.
Там спокійно може орендувати:
✓ салон краси/перукарня(3-4 крісла спокійно можна поставити)
✓ продукти/алкоголь
✓ фасфуд на винос(+2 стійки/столики можна поставити, щоб перекусити в середині приміщення)
✓ ломбард+обмінка
✓ магазин мобілок та аксесуарів
Тепер, що-до тої кафешки при дорозі:
✓ мінімаркет продуктів
✓ дитячий гурток можна там проводити(малювання, музика і т.п.)
✓ розбити на кабінети і здавати як офісне приміщення
✓ якщо можлива реконструкція, то під сто переробити, або "реконструювати" так, що вийде двох-поверховий будинок з цокольним приміщенням)) - а тоді вже це перетворюється на "жирний жир"!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:20
ihorko_lviv написав:
Якщо знов нерухомість, то Грінвуд в Брюховичах виглядає більш менш адекватно. Але поки то припиняю. Хочу ще подивитись що буде після підняття ставок ФРС
Тобто, з котловану(який був 1,5р тому) перестрибнути хоча б в аналогічний(хоч бажано кращий) варіант зараз - некомільфо?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:50
Успіх написав:
магазин мобілок та аксесуарів
мобилки выживают только на проспекте свободы или в 100метрах от него. Рассчитывайте на пиццерии, вареничные, пончики, чай/кофе, такое везде пользуется спросом тем более по дороге от центра к вокзалу. Сам ем на городоцкой напротив костёла, не помню название кафе если оно ещё работает, или в скрыне, потому что ближе к жд вокзалу поесть особо негде. Одни бомжарни. А Магазинов с едой на городоцкой как грязи.
Про аптеки оптики и другую медицину не забывайте, это теперь в тренде
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:06
Успіх написав: ihorko_lviv написав:
Якщо знов нерухомість, то Грінвуд в Брюховичах виглядає більш менш адекватно. Але поки то припиняю. Хочу ще подивитись що буде після підняття ставок ФРС
Тобто, з котловану(який був 1,5р тому) перестрибнути хоча б в аналогічний(хоч бажано кращий) варіант зараз - некомільфо?
Якщо вірити, що ціни далі будуть рости. Якщо не враховувати ризик війни. То можна пробувати. Ну я поки вирішив переключитись на інші інвестиції.
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:10
ihorko_lviv написав: Успіх написав: ihorko_lviv написав:
Якщо знов нерухомість, то Грінвуд в Брюховичах виглядає більш менш адекватно. Але поки то припиняю. Хочу ще подивитись що буде після підняття ставок ФРС
Тобто, з котловану(який був 1,5р тому) перестрибнути хоча б в аналогічний(хоч бажано кращий) варіант зараз - некомільфо?
Якщо вірити, що ціни далі будуть рости. Якщо не враховувати ризик війни. То можна пробувати. Ну я поки вирішив переключитись на інші інвестиції.
1. Так в тому то і справа, що в доларах, найближчі рік-два-три - швидше буде стагнація цін/топтання на місці, або невеличкий спад. І дуже мала ймовірність, що ціни будуть рости хоча б на 7-10% на рік в доларах!
2. На які саме "інші інвестиції" - чи це таємниця?
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:15
vitaliian написав:
Рассчитывайте на пиццерии, вареничные, пончики, чай/кофе, такое везде пользуется спросом
Так я і написав "фастфуд" - під цим і мав на увазі всі ці вареники/пончики/круасани))
vitaliian написав:
Про аптеки оптики и другую медицину не забывайте, это теперь в тренде
О так, так - забув згадати)) - їх ще більше, ніж ломбардів)) - на кожному кроці)) - а в прохідних місцях, то і по 2-3-4штуки поряд!!!
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Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:18
Успіх написав:
, так - забув згадати)) - їх ще більше, ніж ломбардів)) - на кожному кроці)) - а в прохідних місцях, то і по 2-3-4штуки поряд!!!
бум ломбардов уже прошел в век интернета некому продавать их сраные залоги, а золото в ломбард мало кто несёт. Иногда захожу поржать, цена в ломбарде на всё вдвое втрое выше олха. Клоуны.
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:10
Коротше, я тут знову перелопатив олх по продажу смартів у моєму ЖК і трохи стало сумно...
Ні, тут звичайно мене попереджали про таке(точніше підмахували) - але я це легко відкидав, так як не вірив, що може до такого дійти!
А справа - ось в чому:
Я добре знав/відчував, що першу чергу затягнуть. Ну, думав, 3міс. - це точно! Або і до півроку затягнуть...
Але, тепер дивлюсь - більшість тих, хто продає в першій черзі пишуть, що продають по переуступці і заходити на ремонт можна в березні.
Тобто, якщо забудовник ще й в березні не здасть першу чергу (4 будинки мав здати ще в середині літа минулого року) - то мені немає сенсу викладати свого смарта в березні на продаж, так як конкуренція буде у рази більшою, ніж якщо була б вже здана перша черга!
Чим ще це погано, так тим, що якщо мій смарт здадуть вчасно, то мені залишається МАЛО ЧАСУ на продаж свого!(до початку літа!)
Тож, що на це скажете, панове?
Так, розумію, що зараз начнете підмахувати)) - ок, ваше право)) - але, будь ласка, додавайте ще й трохи конструктиву до своїх дописів!
Дякую!
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