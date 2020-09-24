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Успіх написав:- через місяць-два) і фіксувати, то треба далі сидіти у кеші і чекати, може "спливуть" якісь гарні варіанти квартир, чи комерції через пів-року-рік
я свою последнюю коммерцию искал год по золотому соотношению локация/цена/ремонт. Лучше чтобы весь этот год деньги были в свободном доступе а не пристроены в малоликвидные активы. Я даже на депозите их не держал, чтобы если выкинут что то срочное и приличное сразу же купить. Иногда такие варианты висят один день. Да потерял на % примерно 1куе, которые бы мог получить на гривневом депозите, но зато купил что хотел. Это не тот случай когда можно сидеть на двух стульях, не теряя ничего и нигде.
Frant написав:Успішний Долярчик - зрозумів, що вляпався, і надовго??
Хто ж знав, що вони аж так(на 9міс. і то покищо ) затягнуть здачу першої черги?!
А я тут вже якось писав і ще раз напишу - що як шкода, що тут в першій черзі не купив собі житло, якийсь класний адвокат- професіонал! А то би він, об'єднавши позови всіх мешканців - взув би по самі помідори забудовника!
Успіх написав:Хто ж знав, що вони аж так(на 9міс. і то покищо ) затягнуть здачу першої черги?!
Тебе попереджували, і багато разів - не варто купляти найдешевший товар. Ти лише відосики дивишся, головою думати не вмієш, і не бажаєш слухати старших і досвідченіших товарижчів))))
Успіх написав:класний адвокат- професіонал! А то би він, об'єднавши позови всіх мешканців - взув би по самі помідори забудовника!
класні адвокати-професіонали - не купляють смарт конурки в Єпенях Львова! Крім того, в штаті забудовників - також є адвокати, спеціально, щоб протидіяти намаганням "успішних долярчиків", які спокусилися на найдешевший товар
Успіх написав:- через місяць-два) і фіксувати, то треба далі сидіти у кеші і чекати, може "спливуть" якісь гарні варіанти квартир, чи комерції через пів-року-рік
я свою последнюю коммерцию искал год по золотому соотношению локация/цена/ремонт. Лучше чтобы весь этот год деньги были в свободном доступе а не пристроены в малоликвидные активы. Я даже на депозите их не держал, чтобы если выкинут что то срочное и приличное сразу же купить. Иногда такие варианты висят один день. Да потерял на % примерно 1куе, которые бы мог получить на гривневом депозите, но зато купил что хотел. Это не тот случай когда можно сидеть на двух стульях, не теряя ничего и нигде.
Успіх написав:Цікаво, де всі тутешні базарні бабки подівались, які точно знали, що ціна оренди мого смарту, або й ціна самого смарту буде = пучку петрушки?
Злякались пуйла і втекли до пшехів?
Тобі вже повезло, після цього шухеру багато людей захочуть забетонуватись в Львові, так що твій смарт продасиш або здасиш вигідно. Сам поглядаю на Вінницю або на Львів. В Львові є райони де не треба брати на твій розсуд ? Я в Львові крім центр і ж.д ніде не був.
Успіх написав:Цікаво, де всі тутешні базарні бабки подівались, які точно знали, що ціна оренди мого смарту, або й ціна самого смарту буде = пучку петрушки?
Злякались пуйла і втекли до пшехів?
Тобі вже повезло, після цього шухеру багато людей захочуть забетонуватись в Львові, так що твій смарт продасиш або здасиш вигідно. Сам поглядаю на Вінницю або на Львів. В Львові є райони де не треба брати на твій розсуд ? Я в Львові крім центр і ж.д ніде не був.
Райони де бажано не брати - Сихiв, Пасiчна, Наукова-Пулюя, Левандiвка, Мазепи-Щурата, Рясне 1-2, Патона, Збоiща та ще багато чого, але самий ядерний шлак перерахував.
А на рахунок того, хто там захоче забетонуватись у Львовi читайте тут - https://zaxid.net/sidyat_na_valizah_v_h ... v_n1535929 "Нещодавно уряди кілька країн повідомили про переїзд до Львова своїх посольств. Проте наразі, за словами керівника Спілки фахівців з нерухомого майна у Львові Ілони Андронік, дипломати не звертались до ріелторів за пошуком житла – вони проживають у готелях.
Українські та іноземні компанії, які працюють у центральній та східній частині країни, не поспішають переїжджати до Львова. Навпаки – частина іноземців продають свою нерухомість у Львові.
«У нас інвестиції з-за кордону трохи відходять, іноземці виставляють на продаж свої квартири. Мали будувати новий завод біля Львова – відмовились, вирішили почекати, коли владнається політична ситуація», – розповідає Ілона Андронік.
Загалом внаслідок пандемії та підвищення цін на енергоносії зараз на ринку комерційної нерухомості у Львові особливої активності немає. Навпаки, підприємці звільняють орендовані приміщення, особливо це помітно у центрі міста."
P.S З таким агресивним сусiдом, скорiше злитись захочуть iноземнi бетоноiнвестори по ВСIЙ неньцi
Успіх написав:Цікаво, де всі тутешні базарні бабки подівались, які точно знали, що ціна оренди мого смарту, або й ціна самого смарту буде = пучку петрушки?
Злякались пуйла і втекли до пшехів?
Тобі вже повезло, після цього шухеру багато людей захочуть забетонуватись в Львові, так що твій смарт продасиш або здасиш вигідно. Сам поглядаю на Вінницю або на Львів. В Львові є райони де не треба брати на твій розсуд ? Я в Львові крім центр і ж.д ніде не був.
Cихiв, Пасiчна, Наукова-Пулюя, Левандiвка, Мазепи-Щурата, Рясне 1-2, Патона, Збоiща та ще багато чого, але самий ядерний шлак перерахував.
А на рахунок того, хто там захоче забетонуватись у Львовi читайте тут - https://zaxid.net/sidyat_na_valizah_v_h ... v_n1535929 "Нещодавно уряди кілька країн повідомили про переїзд до Львова своїх посольств. Проте наразі, за словами керівника Спілки фахівців з нерухомого майна у Львові Ілони Андронік, дипломати не звертались до ріелторів за пошуком житла – вони проживають у готелях.
Українські та іноземні компанії, які працюють у центральній та східній частині країни, не поспішають переїжджати до Львова. Навпаки – частина іноземців продають свою нерухомість у Львові.
«У нас інвестиції з-за кордону трохи відходять, іноземці виставляють на продаж свої квартири. Мали будувати новий завод біля Львова – відмовились, вирішили почекати, коли владнається політична ситуація», – розповідає Ілона Андронік.
Загалом внаслідок пандемії та підвищення цін на енергоносії зараз на ринку комерційної нерухомості у Львові особливої активності немає. Навпаки, підприємці звільняють орендовані приміщення, особливо це помітно у центрі міста."
З таким агресивним сусiдом, скорiше злитись захочуть бетоноiнвестори по ВСIЙ неньцi
Попрошу Патона не рухати, там пройшли найкращі роки мого життя. Там доречі п'ятиповерхівки ( ті новіші, по стороні Арсена) з досить непоганим плануванням.
Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять. Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.
це що?
Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.