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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 900901902903
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:- через місяць-два) і фіксувати, то треба далі сидіти у кеші і чекати, може "спливуть" якісь гарні варіанти квартир, чи комерції через пів-року-рік
я свою последнюю коммерцию искал год по золотому соотношению локация/цена/ремонт. Лучше чтобы весь этот год деньги были в свободном доступе а не пристроены в малоликвидные активы. Я даже на депозите их не держал, чтобы если выкинут что то срочное и приличное сразу же купить. Иногда такие варианты висят один день. Да потерял на % примерно 1куе, которые бы мог получить на гривневом депозите, но зато купил что хотел. Это не тот случай когда можно сидеть на двух стульях, не теряя ничего и нигде.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 15:10

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:Успішний Долярчик - зрозумів, що вляпався, і надовго??

Хто ж знав, що вони аж так(на 9міс. і то покищо :mrgreen: ) затягнуть здачу першої черги?!

А я тут вже якось писав і ще раз напишу - що як шкода, що тут в першій черзі не купив собі житло, якийсь класний адвокат- професіонал! :mrgreen:
А то би він, об'єднавши позови всіх мешканців - взув би по самі помідори забудовника! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 17:18

  Успіх написав:Хто ж знав, що вони аж так(на 9міс. і то покищо ) затягнуть здачу першої черги?!

Тебе попереджували, і багато разів - не варто купляти найдешевший товар.
Ти лише відосики дивишся, головою думати не вмієш, і не бажаєш слухати старших і досвідченіших товарижчів))))

  Успіх написав:класний адвокат- професіонал!
А то би він, об'єднавши позови всіх мешканців - взув би по самі помідори забудовника!
класні адвокати-професіонали - не купляють смарт конурки в Єпенях Львова!
Крім того, в штаті забудовників - також є адвокати, спеціально, щоб протидіяти намаганням "успішних долярчиків", які спокусилися на найдешевший товар
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:18

  vitaliian написав:
  Успіх написав:- через місяць-два) і фіксувати, то треба далі сидіти у кеші і чекати, може "спливуть" якісь гарні варіанти квартир, чи комерції через пів-року-рік
я свою последнюю коммерцию искал год по золотому соотношению локация/цена/ремонт. Лучше чтобы весь этот год деньги были в свободном доступе а не пристроены в малоликвидные активы. Я даже на депозите их не держал, чтобы если выкинут что то срочное и приличное сразу же купить. Иногда такие варианты висят один день. Да потерял на % примерно 1куе, которые бы мог получить на гривневом депозите, но зато купил что хотел. Это не тот случай когда можно сидеть на двух стульях, не теряя ничего и нигде.


і що саме вдалось придбати з комерції ?
andriybv
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 19:37

Де всі поховались? Виїхали на заробітки?)))

Цікаво, де всі тутешні базарні бабки подівались, які точно знали, що ціна оренди мого смарту, або й ціна самого смарту буде = пучку петрушки? :mrgreen:

Злякались пуйла і втекли до пшехів? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:43

  Успіх написав:Цікаво, де всі тутешні базарні бабки подівались, які точно знали, що ціна оренди мого смарту, або й ціна самого смарту буде = пучку петрушки? :mrgreen:

Злякались пуйла і втекли до пшехів? :mrgreen:


Тобі вже повезло, після цього шухеру багато людей захочуть забетонуватись в Львові, так що твій смарт продасиш або здасиш вигідно.
Сам поглядаю на Вінницю або на Львів.
В Львові є райони де не треба брати на твій розсуд ?
Я в Львові крім центр і ж.д ніде не був.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:05

  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Цікаво, де всі тутешні базарні бабки подівались, які точно знали, що ціна оренди мого смарту, або й ціна самого смарту буде = пучку петрушки? :mrgreen:

Злякались пуйла і втекли до пшехів? :mrgreen:


Тобі вже повезло, після цього шухеру багато людей захочуть забетонуватись в Львові, так що твій смарт продасиш або здасиш вигідно.
Сам поглядаю на Вінницю або на Львів.
В Львові є райони де не треба брати на твій розсуд ?
Я в Львові крім центр і ж.д ніде не був.

Райони де бажано не брати - Сихiв, Пасiчна, Наукова-Пулюя, Левандiвка, Мазепи-Щурата, Рясне 1-2, Патона, Збоiща та ще багато чого, але самий ядерний шлак перерахував.

А на рахунок того, хто там захоче забетонуватись у Львовi читайте тут - https://zaxid.net/sidyat_na_valizah_v_h ... v_n1535929
"Нещодавно уряди кілька країн повідомили про переїзд до Львова своїх посольств. Проте наразі, за словами керівника Спілки фахівців з нерухомого майна у Львові Ілони Андронік, дипломати не звертались до ріелторів за пошуком житла – вони проживають у готелях.

Українські та іноземні компанії, які працюють у центральній та східній частині країни, не поспішають переїжджати до Львова. Навпаки – частина іноземців продають свою нерухомість у Львові.

«У нас інвестиції з-за кордону трохи відходять, іноземці виставляють на продаж свої квартири. Мали будувати новий завод біля Львова – відмовились, вирішили почекати, коли владнається політична ситуація», – розповідає Ілона Андронік.

Загалом внаслідок пандемії та підвищення цін на енергоносії зараз на ринку комерційної нерухомості у Львові особливої активності немає. Навпаки, підприємці звільняють орендовані приміщення, особливо це помітно у центрі міста."


P.S З таким агресивним сусiдом, скорiше злитись захочуть iноземнi бетоноiнвестори по ВСIЙ неньцi :!:
roberto dark
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  roberto dark написав:
  Хомякоид написав:
  Успіх написав:Цікаво, де всі тутешні базарні бабки подівались, які точно знали, що ціна оренди мого смарту, або й ціна самого смарту буде = пучку петрушки? :mrgreen:

Злякались пуйла і втекли до пшехів? :mrgreen:


Тобі вже повезло, після цього шухеру багато людей захочуть забетонуватись в Львові, так що твій смарт продасиш або здасиш вигідно.
Сам поглядаю на Вінницю або на Львів.
В Львові є райони де не треба брати на твій розсуд ?
Я в Львові крім центр і ж.д ніде не був.

Cихiв, Пасiчна, Наукова-Пулюя, Левандiвка, Мазепи-Щурата, Рясне 1-2, Патона, Збоiща та ще багато чого, але самий ядерний шлак перерахував.

А на рахунок того, хто там захоче забетонуватись у Львовi читайте тут - https://zaxid.net/sidyat_na_valizah_v_h ... v_n1535929
"Нещодавно уряди кілька країн повідомили про переїзд до Львова своїх посольств. Проте наразі, за словами керівника Спілки фахівців з нерухомого майна у Львові Ілони Андронік, дипломати не звертались до ріелторів за пошуком житла – вони проживають у готелях.

Українські та іноземні компанії, які працюють у центральній та східній частині країни, не поспішають переїжджати до Львова. Навпаки – частина іноземців продають свою нерухомість у Львові.

«У нас інвестиції з-за кордону трохи відходять, іноземці виставляють на продаж свої квартири. Мали будувати новий завод біля Львова – відмовились, вирішили почекати, коли владнається політична ситуація», – розповідає Ілона Андронік.

Загалом внаслідок пандемії та підвищення цін на енергоносії зараз на ринку комерційної нерухомості у Львові особливої активності немає. Навпаки, підприємці звільняють орендовані приміщення, особливо це помітно у центрі міста."


З таким агресивним сусiдом, скорiше злитись захочуть бетоноiнвестори по ВСIЙ неньцi :!:

Попрошу Патона не рухати, там пройшли найкращі роки мого життя. Там доречі п'ятиповерхівки ( ті новіші, по стороні Арсена) з досить непоганим плануванням.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:52

То може долярчика Мазепи також не рахувати бо в нього досить непогана однокiмнатна в новобудовi ? Але ж ми говоримо про ЛОКАЦIЮ в цiлому, тому давайте будемо обьективнi.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 00:34

  Bolt написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
Пи.Си.Там поруч спеціально для ІТ шників, які дома не готують, найбільшу їдальню в Европі перебудували з бувшого заводу ГМП.

це що?

Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.

Де це гмп??? Що таке гмп ?
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