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Успіх написав:- через місяць-два) і фіксувати, то треба далі сидіти у кеші і чекати, може "спливуть" якісь гарні варіанти квартир, чи комерції через пів-року-рік
я свою последнюю коммерцию искал год по золотому соотношению локация/цена/ремонт. Лучше чтобы весь этот год деньги были в свободном доступе а не пристроены в малоликвидные активы. Я даже на депозите их не держал, чтобы если выкинут что то срочное и приличное сразу же купить. Иногда такие варианты висят один день. Да потерял на % примерно 1куе, которые бы мог получить на гривневом депозите, но зато купил что хотел. Это не тот случай когда можно сидеть на двух стульях, не теряя ничего и нигде.
Коли покупка відбувалась? Який рік?
Зараз таке не пройде, щоб тримати готівку на руках рік і щось шукати. Втрати можуть бути величезні.
Сьогодні продасте смарт 26 метрів ща 26 і шукатимете, 42 метри за 26, а за 2-3 дні той де смарт в ціні може зрости до 28. І мови не буде про збільшення площі. Важко, але все потрібно робити в один день. Ціни лізуть в гору і то великими темпами. Звичайно, що падіння буде, але не сьогодні і не завтра, і не цього року) тому продавати і чекати падіння- не варіант.