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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 902903904905>
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 06:18

  yama написав:
  change_pm написав:
  Bolt написав:Хіба там квартири комфорткласу будуть, бо через дорогу скоро парусот долярчикосмартів в оренду вивалять.
це що?

Мав на увазі, там через дорогу гетто якесь будується.

Де це гмп??? Що таке гмп ?

То бувший завод гідпомеханічних передач, поруч з ЛАЗом
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 08:45

Успіх я щось думав авто це синонім успіху не ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

цікаво, що кацапожідок, якій втик 30 років тому з неньки, на все має свою думку и скрізь її тулить.

мабудь мамка часніком його годувала!? :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:28

  yama написав:Успіх я щось думав авто це синонім успіху не ?

По нинішнім часам авто то пилосос грошей, в мене тільки на бензину вже ближче до 7 кг в місяць йде.😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:52

  Bolt написав:
  yama написав:Успіх я щось думав авто це синонім успіху не ?

По нинішнім часам авто то пилосос грошей, в мене тільки на бензину вже ближче до 7 кг в місяць йде.😟

А ще ремонти - то те полетіло, то се...
Тому Успіх - без автівки! :lol:
І, найближчим часом (рік-2-5) - не планує його купляти!
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:05

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

А цікаво покопатися в архівах👍
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І вже трохи більше року пройшло, але теж цікаво, що я очікував/прогнозував))
Зображення
А тут я вже +/- РЕАЛЬНІШІ дав прогнози👍👉
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ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!👍💰 :D
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:40

  Успіх написав:Успіх - без автівки!

Як можна робити ремонти, не маючи власного авто???
За методикою ірпіньскої бухгалтерші - возити все на електросамокаті???
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:05

  Frant написав:
  Успіх написав:Успіх - без автівки!

Як можна робити ремонти, не маючи власного авто???
За методикою ірпіньскої бухгалтерші - возити все на електросамокаті???

лашок, ти ще й цемент на собі носиш?

зи. хоча, якщо ти прараб - то без авта, ти нуль :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:09

  vitaliian написав:
  Успіх написав:- через місяць-два) і фіксувати, то треба далі сидіти у кеші і чекати, може "спливуть" якісь гарні варіанти квартир, чи комерції через пів-року-рік
я свою последнюю коммерцию искал год по золотому соотношению локация/цена/ремонт. Лучше чтобы весь этот год деньги были в свободном доступе а не пристроены в малоликвидные активы. Я даже на депозите их не держал, чтобы если выкинут что то срочное и приличное сразу же купить. Иногда такие варианты висят один день. Да потерял на % примерно 1куе, которые бы мог получить на гривневом депозите, но зато купил что хотел. Это не тот случай когда можно сидеть на двух стульях, не теряя ничего и нигде.



Коли покупка відбувалась? Який рік?

Зараз таке не пройде, щоб тримати готівку на руках рік і щось шукати. Втрати можуть бути величезні.

Сьогодні продасте смарт 26 метрів ща 26 і шукатимете, 42 метри за 26, а за 2-3 дні той де смарт в ціні може зрости до 28. І мови не буде про збільшення площі.
Важко, але все потрібно робити в один день. Ціни лізуть в гору і то великими темпами. Звичайно, що падіння буде, але не сьогодні і не завтра, і не цього року) тому продавати і чекати падіння- не варіант.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 12:13

  vasilii написав:а за 2-3 дні той де смарт в ціні може зрости до 28.

а може й знецінитись до 22.
Взагалі, подібних смарт-конурок в тому районі - кілька сот штук, до 1000))) і продати буде непросто.
Frant
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