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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:22
Frant написав: Успіх написав:
Успіх - без автівки!
Як можна робити ремонти, не маючи власного авто???
За методикою ірпіньскої бухгалтерші - возити все на електросамокаті???
Ремонт без авто?). Та легко. Не возити свою попу і пальне палити, а раз взяти і все поміряти, порахувати, пройтись по магазинах і вирішити, що в де братимете. І навіть, якщо на весь ремонт зробите 10 доставок- то їх вартість не більше 100дол. А вартість авто??? Тому можна прожити і без залізного коня. Звичайно, що з часом ростуть амбіції та власна ЗНАЧИМІСТЬ і відповідно хочеться комфорту. Але дійсно без вато можна обійтись. Можу поетапно розписати, що коли і як замовляти і завозити (доставкою) щоб по 10 раз не бігати по магазинах.
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vasilii
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:26
Frant написав: vasilii написав:
а за 2-3 дні той де смарт в ціні може зрости до 28.
а може й знецінитись до 22.
Взагалі, подібних смарт-конурок в тому районі - кілька сот штук, до 1000))) і продати буде непросто.
Та ладно, 1000конурок. Яке населення у Львові?) скільки «понаєхів» і заробітчан?
В Одесі будують комплекси по 18-20 тис квартир і все продається.
У мене перед вікном почали яму рити і вже 70 % продано. Це при тому, що багато людей бояться заходити в бетон...
Падіння буде, але наразі попит перевищує пропозицію
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vasilii
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:49
Успіх написав:
1. Так в тому то і справа, що в доларах, найближчі рік-два-три - швидше буде стагнація цін/топтання на місці, або невеличкий спад. І дуже мала ймовірність, що ціни будуть рости хоча б на 7-10% на рік в доларах!
2. На які саме "інші інвестиції" - чи це таємниця?
Старий добрий фондовий ринок. Акції, бонди.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:53
vasilii написав:
Зараз таке не пройде, щоб тримати готівку на руках рік і щось шукати. Втрати можуть бути величезні.
Сьогодні продасте смарт 26 метрів ща 26 і шукатимете, 42 метри за 26, а за 2-3 дні той де смарт в ціні може зрости до 28. І мови не буде про збільшення площі.Важко, але все потрібно робити в один день
. Ціни лізуть в гору і то великими темпами. Звичайно, що падіння буде, але не сьогодні і не завтра, і не цього року) тому продавати і чекати падіння- не варіант
Тобто, можна псіханути)) і, як я вже писав, взяти в той же день, в тому ж кабінеті забудовника)) 40-42м2 з розтермінуванням, або 2 смарти на етапі котловану?
(або з використанням іпотечного плеча?)
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Додано: Сер 16 лют, 2022 12:58
andriybv написав:
а скільки вартує аналогічна квартира в забудівельника в новій черзі ?дайте вгадаю фантиків на руках стало більше але на купівельну спроможность це ніяк не вплинуло. в 2019 році 1кмн в екодомі на батуринській 786 тис грн вартувала.
Там нема нової черги. І схоже що не буде.
Інфляція нехай 5-7% і зараз її будуть збивати. Тому про які фантики мова я не в курсі.
Я припускаю що нерухомість у Львові далі буде рости. Але є деякі застереження...
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