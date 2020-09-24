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Успіх написав:сьогодні телефонували з банку Лева, що у них підвищились депоставки до 12%(10% чистими/твердими)
в аренду под 6% сдают люди у которых нет калькулятора в смартфоне, вложились лям получили 5к в месяц и довольны. Аренда может приносить 20% без простоев. Или 13-15 если демпингануть. Дальше депозит замораживает ваши деньги, если девал то уменьшая его валютный эквивалент. Недвига тоже теряет при девале, но не так сильно как гривна. И отыгрывает потерянное через 5-7 лет. Чё там отыграет депозит неизвестно потому что никто не знает как себя поведет нацбанк, даст сильно уронить гривну или наоборот сильно поднимет учётную ставку чем удержит курс.
Для бюджета (и карманов чиновников) выгоднее уронить гривну. Для людей - поднять учётную ставку.
Я рассматриваю Депозит как временный вариант пристроить деньги на 3-6 месяцев.
Коротше, уточнив я в Вайбері, в менеджера ріелу, що-до здачі першої, а також другої(моєї) черги, то - трохи печалька Не розумію, наче йшли/будували другу чергу нормальними темпами, а виявляється - будуть затягувати її, мінімум, на 3міс.! Хоч, я до цього розвитку подій і був готовий (ще рік тому писав, що нормально поставлюсь до затягування на 3міс, і трохи буде сумно, якщо затягнуть на 6міс.) - але якось трохи некомільфо...
І, як завжди - викладаю пруфи, а не просто плещу язиком, як деякі
Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
А що ви думаєте, панове? (і не забувайте, в кінці свого допису, після всіх підмахувань, додавати трохи конструктиву!)
Успіх написав:Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?
Якщо б здавали вчасно(до початку літа) і мені б не вдалося продати по нормальній ціні - то нема питань, роблю через літо ремонт і в вересні, у супер-гарний сезон для здачі в оренду, вистрибую на білому коні в орендний бізнес!👍 А так, якщо затягують до осені(а там не факт, може і до зими) - а мені, наприклад, не вдається продати до літа, а там - тим більше, бо глухий сезон по продажам - то, восени, зробивши ремонт, виповзаю)) на орендний бізнес в грудні, а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!
Тому, тут як би однозначно - треба продавати до літа і, навіть, трохи послабити свої цінові хотєлки у зв'язку з оцією картиною, яку я описав вище☝️