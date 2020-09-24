RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 903904905906
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:32

  vasilii написав:
  Frant написав:
  vasilii написав:а за 2-3 дні той де смарт в ціні може зрости до 28.

а може й знецінитись до 22.
Взагалі, подібних смарт-конурок в тому районі - кілька сот штук, до 1000))) і продати буде непросто.



Та ладно, 1000конурок. Яке населення у Львові?) скільки «понаєхів» і заробітчан?

В Одесі будують комплекси по 18-20 тис квартир і все продається.

У мене перед вікном почали яму рити і вже 70 % продано. Це при тому, що багато людей бояться заходити в бетон...

Падіння буде, але наразі попит перевищує пропозицію


А що саме за яма ? :) тобто, який ЖК ?
igorya
 
Повідомлень: 48
З нами з: 27.02.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:В оренді "тіло депозиту"(тобто, квартири) доларове і, якщо навіть, трохи спаде ціна, то все одно це набагато твердіше, ніж тіло фантиків на нерозривному гривнедепо))
у нас цены на "тело депозита" (то есть, на квартиры) до сих пор не вернулись к уровням 2008 года, еслишо.
И это в номинальном выражении, а если ещё учесть инфляцию доллара за эти 14 лет....
juristkostya
 
Повідомлень: 4013
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:сьогодні телефонували з банку Лева, що у них підвищились депоставки до 12%(10% чистими/твердими)
в аренду под 6% сдают люди у которых нет калькулятора в смартфоне, вложились лям получили 5к в месяц и довольны. Аренда может приносить 20% без простоев. Или 13-15 если демпингануть. Дальше депозит замораживает ваши деньги, если девал то уменьшая его валютный эквивалент. Недвига тоже теряет при девале, но не так сильно как гривна. И отыгрывает потерянное через 5-7 лет. Чё там отыграет депозит неизвестно потому что никто не знает как себя поведет нацбанк, даст сильно уронить гривну или наоборот сильно поднимет учётную ставку чем удержит курс.

Для бюджета (и карманов чиновников) выгоднее уронить гривну. Для людей - поднять учётную ставку.

Я рассматриваю Депозит как временный вариант пристроить деньги на 3-6 месяцев.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10875
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1893 раз.
Подякували: 2718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:33

  vitaliian написав:Аренда может приносить 20% без простоев

можна уточнити, де саме і що саме?
Це тільки в Ірпіні?
Чому не 40%, чому не 50%?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22666
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1438 раз.
Подякували: 2364 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vitaliian написав:Я рассматриваю Депозит как временный вариант пристроить деньги на 3-6 месяцев.
а потом? раз в 3-6 месяцев покупать очередной объект недвиги?
juristkostya
 
Повідомлень: 4013
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:12

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Коротше, уточнив я в Вайбері, в менеджера ріелу, що-до здачі першої, а також другої(моєї) черги, то - трохи печалька :roll:
Не розумію, наче йшли/будували другу чергу нормальними темпами, а виявляється - будуть затягувати її, мінімум, на 3міс.!
Хоч, я до цього розвитку подій і був готовий (ще рік тому писав, що нормально поставлюсь до затягування на 3міс, і трохи буде сумно, якщо затягнуть на 6міс.) - але якось трохи некомільфо... :roll:

І, як завжди - викладаю пруфи, а не просто плещу язиком, як деякі ;)
Зображення
Зображення

Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду :roll:

А що ви думаєте, панове?
(і не забувайте, в кінці свого допису, після всіх підмахувань, :D додавати трохи конструктиву!)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 18:54

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?
juristkostya
 
Повідомлень: 4013
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:16

Все просто!©

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?

Якщо б здавали вчасно(до початку літа) і мені б не вдалося продати по нормальній ціні - то нема питань, роблю через літо ремонт і в вересні, у супер-гарний сезон для здачі в оренду, вистрибую на білому коні в орендний бізнес!👍
А так, якщо затягують до осені(а там не факт, може і до зими) - а мені, наприклад, не вдається продати до літа, а там - тим більше, бо глухий сезон по продажам - то, восени, зробивши ремонт, виповзаю)) на орендний бізнес в грудні, а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!

Тому, тут як би однозначно - треба продавати до літа і, навіть, трохи послабити свої цінові хотєлки у зв'язку з оцією картиною, яку я описав вище☝️
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:03

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!

мой опыт по смарту показывает, что сдаётся в пределах пары дней в любой сезон, зима не исключение.
juristkostya
 
Повідомлень: 4013
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1097 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:07

За крок до перевороту думок!©

  juristkostya написав:
  Успіх написав:а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!

мой опыт по смарту показывает, что сдаётся в пределах пары дней в любой сезон, зима не исключение.

От для чого ви це написали?! :shock: :mrgreen:
Тепер, я його або не захочу продавати, або продам, а натомість візьму 2 смарти на котловані! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2742
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 903904905906
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, juristkostya і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 514, 515, 516
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5150 810334
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 19:47
change_pm
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 19, 20, 21
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
208 47049
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 16:58
budmix_org
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
todobank (497)
16.02.2022 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.