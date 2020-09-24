|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:25
Успіх написав:
От для чого ви це написали?!
я и раньше в этой теме это писал (помню ещё, набежала толпа неадекватов, мол, я рекламирую гостинки)
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4014
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1097 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:49
juristkostya написав:
помню ещё, набежала толпа неадекватов
А, ну то все ок - скоро знову набіжать, як це прочитають)))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2743
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 17 лют, 2022 01:10
Успіх написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?
Якщо б здавали вчасно(до початку літа) і мені б не вдалося продати по нормальній ціні - то нема питань, роблю через літо ремонт і в вересні, у супер-гарний сезон для здачі в оренду, вистрибую на білому коні в орендний бізнес!👍
А так, якщо затягують до осені(а там не факт, може і до зими) - а мені, наприклад, не вдається продати до літа, а там - тим більше, бо глухий сезон по продажам - то, восени, зробивши ремонт, виповзаю)) на орендний бізнес в грудні, а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!
Тому, тут як би однозначно - треба продавати до літа і, навіть, трохи послабити свої цінові хотєлки у зв'язку з оцією картиною, яку я описав вище☝️
Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку.
Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???
Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться.
П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!
-
Львівський БатяР
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 25.12.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5154
|810927
|
Сер 16 лют, 2022 22:16
akurt
|
|208
|47119
|
|
|241
|57376
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|