Додано: Чет 17 лют, 2022 07:48

igorya написав:

А що не так з Сиховом або з тією ж Науковою ? Як на мене, навпаки, якось просторіше за центральну частину. Якщо школа/робота поруч та нікуди їздити не потрібно, як на мене непогані райони, уся інфраструктура присутня. Все залежить від умов користування, імхо. А що не так з Сиховом або з тією ж Науковою ? Як на мене, навпаки, якось. Якщо школа/робота поруч та нікуди їздити не потрібно, як на мене непогані райони, уся інфраструктура присутня. Все залежить від умов користування, імхо.

( жарт)). Може для вас Наукова і Сихів - то і нормально та комфортно. Тим більше, якщо це ваше власне "болотце" - то хвалити його вам ніхто не заперечує ( для того ж долярчика, наприклад, вулиця Мазепи - це найкращий район у світі )).Я ж не спорю, а виклав лише свою точку зору, як бувшого мешканцяЛьвова, а не совкового жахливого спальнику.Тільки, коли я там проживав, то не те що корок в місті, а й на світлофорах більше декількох автомобілів в черзі не збиралось. Якщо в центрі міста так погано, то чому туди всі пруться ( і ціни в рази вищі?), а не на ваші улюблені спальники.До речі кілька років тому, якось приїхав на Сихів, до однієї кралі та заночував у панельній девятиповерхівці, а зранку прогулявся по району аж до лісу( єдине що там сподобалося). То було відчуття, ніби повернувся на машині часу у 90 ті роки, з деякими звичайно сучасними декораціями. Брррр