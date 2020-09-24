я и раньше в этой теме это писал (помню ещё, набежала толпа неадекватов, мол, я рекламирую гостинки)
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:49
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 17 лют, 2022 01:10
Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку.
Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???
Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться.
П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!
Додано: Чет 17 лют, 2022 07:29
Стрибай, тільки обережно, щоб штани не порвати!
Додано: Чет 17 лют, 2022 07:48
У новобудах, в картопляному полі, ще більш просторіше ( жарт)). Може для вас Наукова і Сихів - то і нормально та комфортно. Тим більше, якщо це ваше власне "болотце" - то хвалити його вам ніхто не заперечує ( для того ж долярчика, наприклад, вулиця Мазепи - це найкращий район у світі )).
Я ж не спорю, а виклав лише свою точку зору, як бувшого мешканця справжнього, стародавнього Львова, а не совкового жахливого спальнику.
Тільки, коли я там проживав, то не те що корок в місті, а й на світлофорах більше декількох автомобілів в черзі не збиралось. Якщо в центрі міста так погано, то чому туди всі пруться ( і ціни в рази вищі?), а не на ваші улюблені спальники.
До речі кілька років тому, якось приїхав на Сихів, до однієї кралі та заночував у панельній девятиповерхівці, а зранку прогулявся по району аж до лісу( єдине що там сподобалося). То було відчуття, ніби повернувся на машині часу у 90 ті роки, з деякими звичайно сучасними декораціями. Брррр
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:01
Итак, ваша точка зрения объективно устарела. Сами ж пишете. Так смысл было ее выкладывать?
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:17
Моя точка зрения устареет тогда, когда старые совковые дома снесут и построят с нуля, какой-нибудь качественный ультра современный, комфортный, низкоэтажный район с собственной инфраструктурой, озеленением, парками и тд. И когда многие львовяне будут мечтать там жить. А пока это будут одиночные жк между совкошлака и соответстующим населением, то это всего лишь жалкий компромисс.
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:17
Это вполне типичная ситуация. Почитайте, например, автомобильные форумы: сколько там стонов на предмет "купил машину ххххх, оказалось, у нее куча проблемных мест". Хотя в эпоху интернета все это можно было узнать до покупки.
Короче, люди с трудом моделируют свою жизнь на несколько шагов вперёд. Часто решения принимаются на основе уже неактуально устаревшего опыта (пример: ваш пост про достоинства центра Львова на основе опыта 90-х годов)
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:26
Я не вижу настолько координальных изменений во Львове ( бываю каждый год почти), которые бы изменили мою точку зрения. Шанзе лизе в Париже была и остаётся ценностью, какие бы новые и мегакомфортные районы не строились в округе.
P.S Харьковским "совкодрочерам" как костяюморист не понять.
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