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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 904905906907
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:От для чого ви це написали?!
я и раньше в этой теме это писал (помню ещё, набежала толпа неадекватов, мол, я рекламирую гостинки)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:49

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  juristkostya написав:помню ещё, набежала толпа неадекватов

А, ну то все ок - скоро знову набіжать, як це прочитають)))
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 01:10

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?

Якщо б здавали вчасно(до початку літа) і мені б не вдалося продати по нормальній ціні - то нема питань, роблю через літо ремонт і в вересні, у супер-гарний сезон для здачі в оренду, вистрибую на білому коні в орендний бізнес!👍
А так, якщо затягують до осені(а там не факт, може і до зими) - а мені, наприклад, не вдається продати до літа, а там - тим більше, бо глухий сезон по продажам - то, восени, зробивши ремонт, виповзаю)) на орендний бізнес в грудні, а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!

Тому, тут як би однозначно - треба продавати до літа і, навіть, трохи послабити свої цінові хотєлки у зв'язку з оцією картиною, яку я описав вище☝️


Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку.

Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???

Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться.

П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 07:29

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?

Якщо б здавали вчасно(до початку літа) і мені б не вдалося продати по нормальній ціні - то нема питань, роблю через літо ремонт і в вересні, у супер-гарний сезон для здачі в оренду, вистрибую на білому коні в орендний бізнес!👍
А так, якщо затягують до осені(а там не факт, може і до зими) - а мені, наприклад, не вдається продати до літа, а там - тим більше, бо глухий сезон по продажам - то, восени, зробивши ремонт, виповзаю)) на орендний бізнес в грудні, а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!

Тому, тут як би однозначно - треба продавати до літа і, навіть, трохи послабити свої цінові хотєлки у зв'язку з оцією картиною, яку я описав вище☝️

Стрибай, тільки обережно, щоб штани не порвати!
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 07:48

  igorya написав:
А що не так з Сиховом або з тією ж Науковою ? Як на мене, навпаки, якось просторіше за центральну частину. Якщо школа/робота поруч та нікуди їздити не потрібно, як на мене непогані райони, уся інфраструктура присутня. Все залежить від умов користування, імхо.

У новобудах, в картопляному полі, ще більш просторіше ( жарт)). Може для вас Наукова і Сихів - то і нормально та комфортно. Тим більше, якщо це ваше власне "болотце" - то хвалити його вам ніхто не заперечує ( для того ж долярчика, наприклад, вулиця Мазепи - це найкращий район у світі )).
Я ж не спорю, а виклав лише свою точку зору, як бувшого мешканця справжнього, стародавнього Львова, а не совкового жахливого спальнику.

Тільки, коли я там проживав, то не те що корок в місті, а й на світлофорах більше декількох автомобілів в черзі не збиралось. Якщо в центрі міста так погано, то чому туди всі пруться ( і ціни в рази вищі?), а не на ваші улюблені спальники.
До речі кілька років тому, якось приїхав на Сихів, до однієї кралі та заночував у панельній девятиповерхівці, а зранку прогулявся по району аж до лісу( єдине що там сподобалося). То було відчуття, ніби повернувся на машині часу у 90 ті роки, з деякими звичайно сучасними декораціями. Брррр :)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:01

  roberto dark написав: свою точку зору, як бувшого мешканця справжнього, стародавнього Львова, а не совкового жахливого спальнику.

Тільки, коли я там проживав, то не те що корок в місті, а й на світлофорах більше декількох автомобілів в черзі не збиралось.

Итак, ваша точка зрения объективно устарела. Сами ж пишете. Так смысл было ее выкладывать?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:17

Моя точка зрения устареет тогда, когда старые совковые дома снесут и построят с нуля, какой-нибудь качественный ультра современный, комфортный, низкоэтажный район с собственной инфраструктурой, озеленением, парками и тд. И когда многие львовяне будут мечтать там жить. А пока это будут одиночные жк между совкошлака и соответстующим населением, то это всего лишь жалкий компромисс.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:17

  roberto dark написав:Якщо в центрі міста так погано, то чому туди всі пруться ( і ціни в рази вищі?), а не на ваші улюблені спальники.

Это вполне типичная ситуация. Почитайте, например, автомобильные форумы: сколько там стонов на предмет "купил машину ххххх, оказалось, у нее куча проблемных мест". Хотя в эпоху интернета все это можно было узнать до покупки.

Короче, люди с трудом моделируют свою жизнь на несколько шагов вперёд. Часто решения принимаются на основе уже неактуально устаревшего опыта (пример: ваш пост про достоинства центра Львова на основе опыта 90-х годов)
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 09:26

Я не вижу настолько координальных изменений во Львове ( бываю каждый год почти), которые бы изменили мою точку зрения. Шанзе лизе в Париже была и остаётся ценностью, какие бы новые и мегакомфортные районы не строились в округе.
P.S Харьковским "совкодрочерам" как костяюморист не понять.
roberto dark
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