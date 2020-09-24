Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vasilii написав:Зараз таке не пройде, щоб тримати готівку на руках рік і щось шукати. Втрати можуть бути величезні.
Сьогодні продасте смарт 26 метрів ща 26 і шукатимете, 42 метри за 26, а за 2-3 дні той де смарт в ціні може зрости до 28. І мови не буде про збільшення площі. Важко, але все потрібно робити в один день. Ціни лізуть в гору і то великими темпами. Звичайно, що падіння буде, але не сьогодні і не завтра, і не цього року) тому продавати і чекати падіння- не варіант
Тобто, можна псіханути)) і, як я вже писав, взяти в той же день, в тому ж кабінеті забудовника)) 40-42м2 з розтермінуванням, або 2 смарти на етапі котловану? (або з використанням іпотечного плеча?)
Я б радив рухатись у даному напрямку, але без кредитів. Є ж «дольова участь».
andriybv написав: а скільки вартує аналогічна квартира в забудівельника в новій черзі ?дайте вгадаю фантиків на руках стало більше але на купівельну спроможность це ніяк не вплинуло. в 2019 році 1кмн в екодомі на батуринській 786 тис грн вартувала.
Там нема нової черги. І схоже що не буде. Інфляція нехай 5-7% і зараз її будуть збивати. Тому про які фантики мова я не в курсі. Я припускаю що нерухомість у Львові далі буде рости. Але є деякі застереження...
Буде рости. У всьому світі росту і у Львові також. А завдяки москалям, у Львові темпи посту будуть більші в порівнянні з іншими містами
Успіх написав:Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?
Якщо б здавали вчасно(до початку літа) і мені б не вдалося продати по нормальній ціні - то нема питань, роблю через літо ремонт і в вересні, у супер-гарний сезон для здачі в оренду, вистрибую на білому коні в орендний бізнес!👍 А так, якщо затягують до осені(а там не факт, може і до зими) - а мені, наприклад, не вдається продати до літа, а там - тим більше, бо глухий сезон по продажам - то, восени, зробивши ремонт, виповзаю)) на орендний бізнес в грудні, а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!
Тому, тут як би однозначно - треба продавати до літа і, навіть, трохи послабити свої цінові хотєлки у зв'язку з оцією картиною, яку я описав вище☝️
А що вам заважає в кінці весни розпочати робити ремонт, щоб на осінь під здачу будинку вже ремонт був готовий?
От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що)) Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос! Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?
Успіх написав:От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що)) Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос! Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?
Вы ж все время писали что альтернативы недвижимости нет, а теперь бац а вкладываться некуда. Прикольно наблюдать эволюцию сознания.
Успіх написав:От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що)) Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос! Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?
Вы ж все время писали что альтернативы недвижимости нет, а теперь бац а вкладываться некуда. Прикольно наблюдать эволюцию сознания.
Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге...