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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 906907908909910>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  roberto dark написав:Знаете в чем между нами разница? У меня ни разу не возникало желания поехать в Харьков. Никогда.
отсутствие любознательности - вполне массовая черта, но лично я бы ею не хвастался.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:34

  Успіх написав:
  vasilii написав:Зараз таке не пройде, щоб тримати готівку на руках рік і щось шукати. Втрати можуть бути величезні.

Сьогодні продасте смарт 26 метрів ща 26 і шукатимете, 42 метри за 26, а за 2-3 дні той де смарт в ціні може зрости до 28. І мови не буде про збільшення площі.
Важко, але все потрібно робити в один день. Ціни лізуть в гору і то великими темпами. Звичайно, що падіння буде, але не сьогодні і не завтра, і не цього року) тому продавати і чекати падіння- не варіант

Тобто, можна псіханути)) і, як я вже писав, взяти в той же день, в тому ж кабінеті забудовника)) 40-42м2 з розтермінуванням, або 2 смарти на етапі котловану? :mrgreen: (або з використанням іпотечного плеча?)



Я б радив рухатись у даному напрямку, але без кредитів. Є ж «дольова участь».
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 12:50

  ihorko_lviv написав:
  andriybv написав:
а скільки вартує аналогічна квартира в забудівельника в новій черзі ?дайте вгадаю фантиків на руках стало більше але на купівельну спроможность це ніяк не вплинуло. в 2019 році 1кмн в екодомі на батуринській 786 тис грн вартувала.


Там нема нової черги. І схоже що не буде.
Інфляція нехай 5-7% і зараз її будуть збивати. Тому про які фантики мова я не в курсі.
Я припускаю що нерухомість у Львові далі буде рости. Але є деякі застереження...



Буде рости. У всьому світі росту і у Львові також. А завдяки москалям, у Львові темпи посту будуть більші в порівнянні з іншими містами
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:00

  Успіх написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?

Якщо б здавали вчасно(до початку літа) і мені б не вдалося продати по нормальній ціні - то нема питань, роблю через літо ремонт і в вересні, у супер-гарний сезон для здачі в оренду, вистрибую на білому коні в орендний бізнес!👍
А так, якщо затягують до осені(а там не факт, може і до зими) - а мені, наприклад, не вдається продати до літа, а там - тим більше, бо глухий сезон по продажам - то, восени, зробивши ремонт, виповзаю)) на орендний бізнес в грудні, а то й пізніше - в глухий сезон по здачі в оренду!

Тому, тут як би однозначно - треба продавати до літа і, навіть, трохи послабити свої цінові хотєлки у зв'язку з оцією картиною, яку я описав вище☝️



А що вам заважає в кінці весни розпочати робити ремонт, щоб на осінь під здачу будинку вже ремонт був готовий?
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:26

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:А що вам заважає в кінці весни розпочати робити ремонт, щоб на осінь під здачу будинку вже ремонт був готовий?

Заважає затягування будівництва))

Я ж писав, що першу чергу планують здати в березні (тобто наступного місяця), а мій смарт у ДРУГІЙ черзі, яку мали здати до початку літа, але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ термін до вересня! І то "орієнтовно":)

От, яж переписку з менеджером викладав >>>
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що))
Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос!
Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:32

  Успіх написав:От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що))
Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос!
Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?

Вы ж все время писали что альтернативы недвижимости нет, а теперь бац а вкладываться некуда. Прикольно наблюдать эволюцию сознания. :o
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:33

  vitaliian написав:
  Успіх написав:але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть

От нащо ви це пишете? :)
Мені що - вже ввечері оголошення про продаж виставляти? :D
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:35

  vitaliian написав:
  Успіх написав:От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що))
Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос!
Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?

Вы ж все время писали что альтернативы недвижимости нет, а теперь бац а вкладываться некуда. Прикольно наблюдать эволюцию сознания. :o

:mrgreen:
Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге... :roll:
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