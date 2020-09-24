RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 907908909910>
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:Мені що - вже ввечері оголошення про продаж виставляти?
типа, ваш потенциальный покупатель не поинтересуется, когда ожидается сдача?
Уступать придётся столько, что жаба не пустит.
juristkostya
 
Повідомлень: 4022
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Мені що - вже ввечері оголошення про продаж виставляти?
типа, ваш потенциальный покупатель не поинтересуется, когда ожидается сдача?
Уступать придётся столько, что жаба не пустит.

Ну, покищо, на олх оголошення про продаж смартів - трохи вище моїх хотілок)) - тому, якраз можу й скинути ціну до своїх))
Коротше, треба прощупувати)) - але, нехай вже здадуть першу чергу (щоб поменшало конкурентів по переуступці) - а тоді вже й мені можна вистрибувати на білому коні :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:45

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?

власне так само не розумію, який сенс покупцю купувати щось до здачі в експлуатацію саме у Вас ? я так розумію 1) люди готові ризикувати економити і купвати на етапі котловану 2) люди хочуть купити готове житло і почати ремонт \ чи заїхати а варіант 3) ні сюди не туди і економії нема і вїхати не вїдеш ... ну якщо перепродаж від інвестора до такого ж інвестора ...ну хіба так
yama
 
Повідомлень: 4181
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8439 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:46

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:вистрибую на білому коні в орендний бізнес!
з 1 квартирою в довготермінову здачу це не бізнес ...ну як ...ну тренування чи що ...
yama
 
Повідомлень: 4181
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8439 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:нехай вже здадуть першу чергу (щоб поменшало конкурентів по переуступці)
вы им не конкурент.
"Сдача через месяц точно" против "сдача через год может быть".
juristkostya
 
Повідомлень: 4022
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:54

  Успіх написав:
  Львівський БатяР написав:Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку

Якщо б я знав, куди точно можна прилаштувати - моє оголошення на олх вже б висіло давно))
А так, думаю над двома варіантами:
1) Перестрибнути в котлован повноцінної однухи, або в 2 смарти(добравши іпотечним плечем 300-400Кгрн)
2) Перестрибнути в комерцію - але тут важче, так як можна очікувати в засідці з кешем не 1 місяць, або навіть рік(як це вийшло в Віталіана)
  Львівський БатяР написав:Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???

Про інфляцію - всі ми знаємо, але також ми знаємо, що оренда дає 6-8% у тій же гривні! ;)
  Львівський БатяР написав:Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться

Просто сидіти - не роблячи ремонту після здачі?
Бо там, як я вже писав і здати буде важче за адекватну ціну в глухий сезон і продати - також!
  Львівський БатяР написав:П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!

А от зі здачею - реально думаю, що вони спеціально затягують, так як знають свою "ненаказуємість"!
Таке враження (от в них є декілька масштабних проектів у Львові) - що в них ОДНА бригада і вона кочує щотижня з одного об'єкта на інший, а на кожному об'єкті залишають, можливо, лише 2 людини на постійній основі, щоб створювали видимість роботи!
Чому я так думаю?
Тому, що вони реально йшли/будували нормальними темпами мою чергу, а тут вирішили затягнути вже аж на 3міс(не на 1) і то ще не факт - може і довше затягнуть.
Невже відпочатку грудня, коли було оголошено, що вже почали робити внутрішні роботи і, майже, завершують зовнішні - не можна встигнути за 6міс.?
Все можна - було б лиш бажання!
От до прикладу мій Авалон Лайт, на 3 під'їзди/секції - так від етапу "4пов -1під'їзд, 2пов -2п, і залитий котлован в 3п." - то за 1рік і 3міс його повністю здали! - ще й на квартал раніше оголошеного терміну здачі!!!
А тут в РіелСіті - за 1рік і 6міс. не можуть встигнути?!

От як було, коли я купив(в грудні 2020р)

Що, невже за 6міс. не можна здати?

це і є ризик інвестора :mrgreen: тому то і ціна росте з кожним новим будівельним етапом.
Чесно скажу я не в темі взагалі , але для мене то парадокс купувати не готове житло на етапі будівництва ... краще тоді вже готове в іпотеку - заїхав і живеш з першого дня оплати , а не платиш оренду і чекаєш поки забудовник затягує здачу твого житла , тому я не вірю що люди для життя купують на етапі котловану...мені щось підказує що це все інвестори. Повторюсь це моя субєктивна думка ... Були б у нас біржі акцій облігацій може б було куди людям гроші вкладати ...а так всі інвестори в бетон
yama
 
Повідомлень: 4181
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8439 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:55

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть

От нащо ви це пишете? :)
Мені що - вже ввечері оголошення про продаж виставляти? :D

Я вам на это намекаю уже хз сколько, лучше фиксировать достигнутый проффит и двигаться дальше. Тем более скорее всего сейчас пик как цен так и продаж, киевляне спасаясь от войны, покупают львовский бетон, эта шара долго длится не может. :D когда все поймут что войны не будет, лишний бетон начнут скидывать обратно. В точности как доллар по 29.

Про войну я залил большое интервью на политическую ветку, почитайте.

Мой дом затянули сдачу на полгода, когда я заехал жить, подачи газа ещё не было и мелких недоделок оставалось на пару лет.

Застройщик делил свой бизнес между учредителями и сам был заинтересован поскорее сдать дом, поэтому сказал сначала оформить прямые договора с комунальщиками а потом он даст оформить право собственности.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10885
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 2722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:04

За крок до перевороту думок©

  yama написав:власне так само не розумію, який сенс покупцю купувати щось до здачі в експлуатацію саме у Вас ? я так розумію 1) люди готові ризикувати економити і купвати на етапі котловану 2) люди хочуть купити готове житло і почати ремонт \ чи заїхати а варіант 3) ні сюди не туди і економії нема і вїхати не вїдеш ... ну якщо перепродаж від інвестора до такого ж інвестора ...ну хіба так
  juristkostya написав:вы им не конкурент.
"Сдача через месяц точно" против "сдача через год может быть".


Ну, якщо здадуть першу чергу через місяць, то ті, хо не встиг продати ДО ЗДАЧІ попадає на податки 5%+1,5%=6,5% - це, відповідно, продавець, який буде продавати ПІСЛЯ ЗДАЧІ - буде закладати/доплюсовувати до своєї попередньої хотєлки!
А ще + накине за те, що будинок вже зданий! - тому, думаю накине більше 10% до попередньої хотєлки. А швидше, десь 15%
Так от - тепер дивимось:
- була, умовно, хотєлка до здачі 27К за 27м2, а стала 27+15%= 31К
А тут, я такий вискакую з своїм смартом)) з ціною 27К за 27м2 і пишу в кінці "торг"(так як до 1К можу скинути)

Так, звичайно, в кого є кошти - то ясно, що візьме в зданому будинку за 31К.
Але ж хто з грошима піде на Левандівку???))) :mrgreen:
Підуть, в основному, не багаті)) з довколишніх сіл, які мріють жити в місті!))
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 17 лют, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:06

  Успіх написав:Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге...
это не оно дорогое а деньги дешёвые. Потому у вас есть шанс слиться на пике. Я тоже с марта кое что выставляю на продажу из коммерции. То что сделало в цене х2 проффит надо фиксировать, а не считать обедом пока ещё непойманного зайца.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лют, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10885
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1894 раз.
Подякували: 2722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:07

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге...
это не оно дорогое а деньги дешёвые.

Від перестановки цих понять - мені легше/веселіше не стане :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 907908909910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Serg-ik і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 513, 514, 515
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5143 812056
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 19:47
change_pm
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 19, 20, 21
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
208 47251
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 16:58
budmix_org
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57411
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (406)
17.02.2022 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.