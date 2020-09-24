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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:35
Успіх написав:
Мені що - вже ввечері оголошення про продаж виставляти?
типа, ваш потенциальный покупатель не поинтересуется, когда ожидается сдача?
Уступать придётся столько, что жаба не пустит.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43
juristkostya написав: Успіх написав:
Мені що - вже ввечері оголошення про продаж виставляти?
типа, ваш потенциальный покупатель не поинтересуется, когда ожидается сдача?
Уступать придётся столько, что жаба не пустит.
Ну, покищо, на олх оголошення про продаж смартів - трохи вище моїх хотілок)) - тому, якраз можу й скинути ціну до своїх))
Коротше, треба прощупувати)) - але, нехай вже здадуть першу чергу (щоб поменшало конкурентів по переуступці) - а тоді вже й мені можна вистрибувати на білому коні
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:45
juristkostya написав: Успіх написав:
Тож - мене ці події більше підштовхують до продажу, ніж до запуску в оренду
а где связь?
власне так само не розумію, який сенс покупцю купувати щось до здачі в експлуатацію саме у Вас ? я так розумію 1) люди готові ризикувати економити і купвати на етапі котловану 2) люди хочуть купити готове житло і почати ремонт \ чи заїхати а варіант 3) ні сюди не туди і економії нема і вїхати не вїдеш ... ну якщо перепродаж від інвестора до такого ж інвестора ...ну хіба так
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:46
Успіх написав:
вистрибую на білому коні в орендний бізнес!
з 1 квартирою в довготермінову здачу це не бізнес ...ну як ...ну тренування чи що ...
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:47
Успіх написав:
нехай вже здадуть першу чергу (щоб поменшало конкурентів по переуступці)
вы им не конкурент.
"Сдача через месяц точно" против "сдача через год может быть".
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:54
Успіх написав: Львівський БатяР написав:
Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку
Якщо б я знав, куди точно можна прилаштувати - моє оголошення на олх вже б висіло давно))
А так, думаю над двома варіантами:
1) Перестрибнути в котлован повноцінної однухи, або в 2 смарти(добравши іпотечним плечем 300-400Кгрн)
2) Перестрибнути в комерцію - але тут важче, так як можна очікувати в засідці з кешем не 1 місяць, або навіть рік(як це вийшло в Віталіана)
Львівський БатяР написав:
Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???
Про інфляцію - всі ми знаємо, але також ми знаємо, що оренда дає 6-8% у тій же гривні!
Львівський БатяР написав:
Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться
Просто сидіти - не роблячи ремонту після здачі?
Бо там, як я вже писав і здати буде важче за адекватну ціну в глухий сезон і продати - також!
Львівський БатяР написав:
П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!
А от зі здачею - реально думаю, що вони спеціально затягують, так як знають свою "ненаказуємість"!
Таке враження (от в них є декілька масштабних проектів у Львові) - що в них ОДНА бригада і вона кочує щотижня з одного об'єкта на інший, а на кожному об'єкті залишають, можливо, лише 2 людини на постійній основі, щоб створювали видимість роботи!
Чому я так думаю?
Тому, що вони реально йшли/будували нормальними темпами мою чергу, а тут вирішили затягнути вже аж на 3міс(не на 1) і то ще не факт - може і довше затягнуть.
Невже відпочатку грудня, коли було оголошено, що вже почали робити внутрішні роботи і, майже, завершують зовнішні - не можна встигнути за 6міс.?
Все можна - було б лиш бажання!
От до прикладу мій Авалон Лайт, на 3 під'їзди/секції - так від етапу "4пов -1під'їзд, 2пов -2п, і залитий котлован в 3п." - то за 1рік і 3міс його повністю здали! - ще й на квартал раніше оголошеного терміну здачі!!!
А тут в РіелСіті - за 1рік і 6міс. не можуть встигнути?!
От як було, коли я купив(в грудні 2020р)
Що, невже за 6міс. не можна здати?
це і є ризик інвестора
тому то і ціна росте з кожним новим будівельним етапом.
Чесно скажу я не в темі взагалі , але для мене то парадокс купувати не готове житло на етапі будівництва ... краще тоді вже готове в іпотеку - заїхав і живеш з першого дня оплати , а не платиш оренду і чекаєш поки забудовник затягує здачу твого житла , тому я не вірю що люди для життя купують на етапі котловану...мені щось підказує що це все інвестори. Повторюсь це моя субєктивна думка ... Були б у нас біржі акцій облігацій може б було куди людям гроші вкладати ...а так всі інвестори в бетон
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:55
Успіх написав: vitaliian написав: Успіх написав:
але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть
От нащо ви це пишете?
Мені що - вже ввечері оголошення про продаж виставляти?
Я вам на это намекаю уже хз сколько, лучше фиксировать достигнутый проффит и двигаться дальше. Тем более скорее всего сейчас пик как цен так и продаж, киевляне спасаясь от войны, покупают львовский бетон, эта шара долго длится не может.
когда все поймут что войны не будет, лишний бетон начнут скидывать обратно. В точности как доллар по 29.
Про войну я залил большое интервью на политическую ветку, почитайте.
Мой дом затянули сдачу на полгода, когда я заехал жить, подачи газа ещё не было и мелких недоделок оставалось на пару лет.
Застройщик делил свой бизнес между учредителями и сам был заинтересован поскорее сдать дом, поэтому сказал сначала оформить прямые договора с комунальщиками а потом он даст оформить право собственности.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:04
yama написав:
власне так само не розумію, який сенс покупцю купувати щось до здачі в експлуатацію саме у Вас ? я так розумію 1) люди готові ризикувати економити і купвати на етапі котловану 2) люди хочуть купити готове житло і почати ремонт \ чи заїхати а варіант 3) ні сюди не туди і економії нема і вїхати не вїдеш ... ну якщо перепродаж від інвестора до такого ж інвестора ...ну хіба так
juristkostya написав:
вы им не конкурент.
"Сдача через месяц точно" против "сдача через год может быть".
Ну, якщо здадуть першу чергу через місяць, то ті, хо не встиг продати ДО ЗДАЧІ попадає на податки 5%+1,5%=6,5% - це, відповідно, продавець, який буде продавати ПІСЛЯ ЗДАЧІ - буде закладати/доплюсовувати до своєї попередньої хотєлки!
А ще + накине за те, що будинок вже зданий! - тому, думаю накине більше 10% до попередньої хотєлки. А швидше, десь 15%
Так от - тепер дивимось:
- була, умовно, хотєлка до здачі 27К за 27м2, а стала 27+15%= 31К
А тут, я такий вискакую з своїм смартом)) з ціною 27К за 27м2 і пишу в кінці "торг"(так як до 1К можу скинути)
Так, звичайно, в кого є кошти - то ясно, що візьме в зданому будинку за 31К.
Але ж хто з грошима піде на Левандівку???)))
Підуть, в основному, не багаті)) з довколишніх сіл, які мріють жити в місті!))
Востаннє редагувалось Успіх
в Чет 17 лют, 2022 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:06
Успіх написав:
Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге...
это не оно дорогое а деньги дешёвые. Потому у вас есть шанс слиться на пике. Я тоже с марта кое что выставляю на продажу из коммерции. То что сделало в цене х2 проффит надо фиксировать, а не считать обедом пока ещё непойманного зайца.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 17 лют, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:07
vitaliian написав: Успіх написав:
Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге...
это не оно дорогое а деньги дешёвые.
Від перестановки цих понять - мені легше/веселіше не стане
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