Успіх написав:

Львівський БатяР написав: Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку

Львівський БатяР написав: Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ??? Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???

Львівський БатяР написав: Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться

Львівський БатяР написав: П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі! П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!

Якщо б я знав, куди точно можна прилаштувати - моє оголошення на олх вже б висіло давно))А так, думаю над двома варіантами:1) Перестрибнути в котлован повноцінної однухи, або в 2 смарти(добравши іпотечним плечем 300-400Кгрн)2) Перестрибнути в комерцію - але тут важче, так як можна очікувати в засідці з кешем не 1 місяць, або навіть рік(як це вийшло в Віталіана)Про інфляцію - всі ми знаємо, але також ми знаємо, що оренда дає 6-8% у тій же гривні!Просто сидіти - не роблячи ремонту після здачі?Бо там, як я вже писав і здати буде важче за адекватну ціну в глухий сезон і продати - також!А от зі здачею - реально думаю, що вони спеціально затягують, так як знають свою "ненаказуємість"!Таке враження (от в них є декілька масштабних проектів у Львові) - що в них ОДНА бригада і вона кочує щотижня з одного об'єкта на інший, а на кожному об'єкті залишають, можливо, лише 2 людини на постійній основі, щоб створювали видимість роботи!Чому я так думаю?Тому, що вони реально йшли/будували нормальними темпами мою чергу, а тут вирішили затягнути вже аж на 3міс(не на 1) і то ще не факт - може і довше затягнуть.Невже відпочатку грудня, коли було оголошено, що вже почали робити внутрішні роботи і, майже, завершують зовнішні - не можна встигнути за 6міс.?Все можна - було б лиш бажання!От до прикладу мій Авалон Лайт, на 3 під'їзди/секції - так від етапу "4пов -1під'їзд, 2пов -2п, і залитий котлован в 3п." - то за 1рік і 3міс його повністю здали! - ще й на квартал раніше оголошеного терміну здачі!!!А тут в РіелСіті - за 1рік і 6міс. не можуть встигнути?!От як було, коли я купив(в грудні 2020р)Що, невже за 6міс. не можна здати?