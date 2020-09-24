как раз станет. Все риски направлены на рост стоимости денег. Депозиты уже немного подорожали и будут ещё дорожать. Значит недвижимость или упадёт в цене или будет хуже строиться/продаваться. Застройщикам станет не весело делать бизнес когда их в 2022-2023 прокредитуют под 20+% потому что 16-17% начнут давать банки, а депозиты в разы менее рисковый инструмент, чем стройка. И смысл финансировать стройки у народа пропадет. Тогда по переуступке с проффитом выйти со стройки будет уже нельзя, только с дисконтом (обычно пишут цена ниже застройщика).