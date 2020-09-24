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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:09
Успіх написав:
цих понять - мені легше/веселіше не стане
как раз станет. Все риски направлены на рост стоимости денег. Депозиты уже немного подорожали и будут ещё дорожать. Значит недвижимость или упадёт в цене или будет хуже строиться/продаваться. Застройщикам станет не весело делать бизнес когда их в 2022-2023 прокредитуют под 20+% потому что 16-17% начнут давать банки, а депозиты в разы менее рисковый инструмент, чем стройка. И смысл финансировать стройки у народа пропадет. Тогда по переуступке с проффитом выйти со стройки будет уже нельзя, только с дисконтом (обычно пишут цена ниже застройщика).
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 17 лют, 2022 14:19, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 14:12
yama написав:
тому я не вірю що люди для життя купують на етапі котловану...мені щось підказує що це все інвестори.
Виходить, що я один такий(ну ще мої друзі так зробили) - що і першу свою квартиру купив на котловані, щоб в ній жити - для себе/для сім'ї))
А все тому - що тупо грошей не було на готове(а хотів з ІО і з новими комунікаціями)
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:31
Успіх написав:
vitaliian написав: Успіх написав:
От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що))
Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос!
Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?
Вы ж все время писали что альтернативы недвижимости нет, а теперь бац а вкладываться некуда. Прикольно наблюдать эволюцию сознания.
Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге...
А, чим попередній бетон не влаштовує?!
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:45
Bolt написав:
А, чим попередній бетон не влаштовує?!
Не вчасною здачею.
Та й хочеться перестрибнути в щось, або більшої площі, або в трохи кращу локацію, або в комерцію
- одним словом так, чи інакше, але покращити/зробити більш привабливим/перспективним свій фінансовий портфель/актив.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:33
Записывайте меня в Ждуны!
Залез в Select)
Вот такой когда вид будет…. Если достроят)))
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:35
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