Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:цих понять - мені легше/веселіше не стане
как раз станет. Все риски направлены на рост стоимости денег. Депозиты уже немного подорожали и будут ещё дорожать. Значит недвижимость или упадёт в цене или будет хуже строиться/продаваться. Застройщикам станет не весело делать бизнес когда их в 2022-2023 прокредитуют под 20+% потому что 16-17% начнут давать банки, а депозиты в разы менее рисковый инструмент, чем стройка. И смысл финансировать стройки у народа пропадет. Тогда по переуступке с проффитом выйти со стройки будет уже нельзя, только с дисконтом (обычно пишут цена ниже застройщика).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лют, 2022 14:19, всього редагувалось 3 разів.
yama написав:тому я не вірю що люди для життя купують на етапі котловану...мені щось підказує що це все інвестори.
Виходить, що я один такий(ну ще мої друзі так зробили) - що і першу свою квартиру купив на котловані, щоб в ній жити - для себе/для сім'ї)) А все тому - що тупо грошей не було на готове(а хотів з ІО і з новими комунікаціями)
Успіх написав:От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що)) Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос! Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?
Вы ж все время писали что альтернативы недвижимости нет, а теперь бац а вкладываться некуда. Прикольно наблюдать эволюцию сознания.
Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге...
Bolt написав:А, чим попередній бетон не влаштовує?!
Не вчасною здачею.
Та й хочеться перестрибнути в щось, або більшої площі, або в трохи кращу локацію, або в комерцію - одним словом так, чи інакше, але покращити/зробити більш привабливим/перспективним свій фінансовий портфель/актив.
Львівський БатяР написав:Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку
Якщо б я знав, куди точно можна прилаштувати - моє оголошення на олх вже б висіло давно)) А так, думаю над двома варіантами: 1) Перестрибнути в котлован повноцінної однухи, або в 2 смарти(добравши іпотечним плечем 300-400Кгрн) 2) Перестрибнути в комерцію - але тут важче, так як можна очікувати в засідці з кешем не 1 місяць, або навіть рік(як це вийшло в Віталіана)
Львівський БатяР написав:Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???
Про інфляцію - всі ми знаємо, але також ми знаємо, що оренда дає 6-8% у тій же гривні!
Львівський БатяР написав:Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться
Просто сидіти - не роблячи ремонту після здачі? Бо там, як я вже писав і здати буде важче за адекватну ціну в глухий сезон і продати - також!
Львівський БатяР написав:П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!
А от зі здачею - реально думаю, що вони спеціально затягують, так як знають свою "ненаказуємість"! Таке враження (от в них є декілька масштабних проектів у Львові) - що в них ОДНА бригада і вона кочує щотижня з одного об'єкта на інший, а на кожному об'єкті залишають, можливо, лише 2 людини на постійній основі, щоб створювали видимість роботи! Чому я так думаю? Тому, що вони реально йшли/будували нормальними темпами мою чергу, а тут вирішили затягнути вже аж на 3міс(не на 1) і то ще не факт - може і довше затягнуть. Невже відпочатку грудня, коли було оголошено, що вже почали робити внутрішні роботи і, майже, завершують зовнішні - не можна встигнути за 6міс.? Все можна - було б лиш бажання! От до прикладу мій Авалон Лайт, на 3 під'їзди/секції - так від етапу "4пов -1під'їзд, 2пов -2п, і залитий котлован в 3п." - то за 1рік і 3міс його повністю здали! - ще й на квартал раніше оголошеного терміну здачі!!! А тут в РіелСіті - за 1рік і 6міс. не можуть встигнути?!
От як було, коли я купив(в грудні 2020р) А от як стало за рік часу(грудень 2021р) Що, невже за 6міс. не можна здати?
При інфляції грн 10%. 6-8% з оренди = десь 16-18% з грн депо, а не 12% і мінус податки. Думаю Вам зрозуміло чому?
Після 2014, вартість бетона в грн фомрмується = ціна м2 в $ × курс грн на моменті.
Тобто коли ви сидите в бетоні це те саме, що сидите в $ тільки з корекцією на інфляцію останнього ( звичайно ми беремо варіант коли не має форсмажорів, які можуть потиснути ціну бетону в гору або скинути її вниз).