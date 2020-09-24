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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 907908909910
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Успіх написав:цих понять - мені легше/веселіше не стане
как раз станет. Все риски направлены на рост стоимости денег. Депозиты уже немного подорожали и будут ещё дорожать. Значит недвижимость или упадёт в цене или будет хуже строиться/продаваться. Застройщикам станет не весело делать бизнес когда их в 2022-2023 прокредитуют под 20+% потому что 16-17% начнут давать банки, а депозиты в разы менее рисковый инструмент, чем стройка. И смысл финансировать стройки у народа пропадет. Тогда по переуступке с проффитом выйти со стройки будет уже нельзя, только с дисконтом (обычно пишут цена ниже застройщика).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лют, 2022 14:19, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  yama написав:тому я не вірю що люди для життя купують на етапі котловану...мені щось підказує що це все інвестори.

Виходить, що я один такий(ну ще мої друзі так зробили) - що і першу свою квартиру купив на котловані, щоб в ній жити - для себе/для сім'ї))
А все тому - що тупо грошей не було на готове(а хотів з ІО і з новими комунікаціями)
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:31

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що))
Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос!
Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?

Вы ж все время писали что альтернативы недвижимости нет, а теперь бац а вкладываться некуда. Прикольно наблюдать эволюцию сознания. :o

:mrgreen:
Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге... :roll:

А, чим попередній бетон не влаштовує?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:45

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Bolt написав:А, чим попередній бетон не влаштовує?!

Не вчасною здачею.

Та й хочеться перестрибнути в щось, або більшої площі, або в трохи кращу локацію, або в комерцію ;) - одним словом так, чи інакше, але покращити/зробити більш привабливим/перспективним свій фінансовий портфель/актив.
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Записывайте меня в Ждуны!
Залез в Select)
Вот такой когда вид будет…. Если достроят)))
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:35

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 23:07

  5396669 написав:Записывайте меня в Ждуны!
Залез в Select)
Вот такой когда вид будет…. Если достроят)))

А какой запах дрожжей будет,,,
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:28

  Успіх написав:
  Львівський БатяР написав:Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку

Якщо б я знав, куди точно можна прилаштувати - моє оголошення на олх вже б висіло давно))
А так, думаю над двома варіантами:
1) Перестрибнути в котлован повноцінної однухи, або в 2 смарти(добравши іпотечним плечем 300-400Кгрн)
2) Перестрибнути в комерцію - але тут важче, так як можна очікувати в засідці з кешем не 1 місяць, або навіть рік(як це вийшло в Віталіана)
  Львівський БатяР написав:Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???

Про інфляцію - всі ми знаємо, але також ми знаємо, що оренда дає 6-8% у тій же гривні! ;)
  Львівський БатяР написав:Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться

Просто сидіти - не роблячи ремонту після здачі?
Бо там, як я вже писав і здати буде важче за адекватну ціну в глухий сезон і продати - також!
  Львівський БатяР написав:П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!

А от зі здачею - реально думаю, що вони спеціально затягують, так як знають свою "ненаказуємість"!
Таке враження (от в них є декілька масштабних проектів у Львові) - що в них ОДНА бригада і вона кочує щотижня з одного об'єкта на інший, а на кожному об'єкті залишають, можливо, лише 2 людини на постійній основі, щоб створювали видимість роботи!
Чому я так думаю?
Тому, що вони реально йшли/будували нормальними темпами мою чергу, а тут вирішили затягнути вже аж на 3міс(не на 1) і то ще не факт - може і довше затягнуть.
Невже відпочатку грудня, коли було оголошено, що вже почали робити внутрішні роботи і, майже, завершують зовнішні - не можна встигнути за 6міс.?
Все можна - було б лиш бажання!
От до прикладу мій Авалон Лайт, на 3 під'їзди/секції - так від етапу "4пов -1під'їзд, 2пов -2п, і залитий котлован в 3п." - то за 1рік і 3міс його повністю здали! - ще й на квартал раніше оголошеного терміну здачі!!!
А тут в РіелСіті - за 1рік і 6міс. не можуть встигнути?!

От як було, коли я купив(в грудні 2020р)
Зображення
А от як стало за рік часу(грудень 2021р)
Зображення
Що, невже за 6міс. не можна здати?


При інфляції грн 10%. 6-8% з оренди = десь 16-18% з грн депо, а не 12% і мінус податки. Думаю Вам зрозуміло чому?

Після 2014, вартість бетона в грн фомрмується = ціна м2 в $ × курс грн на моменті.

Тобто коли ви сидите в бетоні це те саме, що сидите в $ тільки з корекцією на інфляцію останнього ( звичайно ми беремо варіант коли не має форсмажорів, які можуть потиснути ціну бетону в гору або скинути її вниз).
Львівський БатяР
 
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