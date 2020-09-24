Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:цих понять - мені легше/веселіше не стане
как раз станет. Все риски направлены на рост стоимости денег. Депозиты уже немного подорожали и будут ещё дорожать. Значит недвижимость или упадёт в цене или будет хуже строиться/продаваться. Застройщикам станет не весело делать бизнес когда их в 2022-2023 прокредитуют под 20+% потому что 16-17% начнут давать банки, а депозиты в разы менее рисковый инструмент, чем стройка. И смысл финансировать стройки у народа пропадет. Тогда по переуступке с проффитом выйти со стройки будет уже нельзя, только с дисконтом (обычно пишут цена ниже застройщика).
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 17 лют, 2022 14:19, всього редагувалось 3 разів.
yama написав:тому я не вірю що люди для життя купують на етапі котловану...мені щось підказує що це все інвестори.
Виходить, що я один такий(ну ще мої друзі так зробили) - що і першу свою квартиру купив на котловані, щоб в ній жити - для себе/для сім'ї)) А все тому - що тупо грошей не було на готове(а хотів з ІО і з новими комунікаціями)
Успіх написав:От щойно переглянув лун - то крім Шенгену, а також в Винниках різні ЖК - вкладатись немає в що)) Ціни відірвались від орбіти і полетіли в космос! Чи хтось в іншому не поганому місці бачить нормальний варіант до ляма, чи 1,2млн?
Вы ж все время писали что альтернативы недвижимости нет, а теперь бац а вкладываться некуда. Прикольно наблюдать эволюцию сознания.
Так я ж хочу з бетону в бетон перестрибнути - а воно все якесь дороге...
Bolt написав:А, чим попередній бетон не влаштовує?!
Не вчасною здачею.
Та й хочеться перестрибнути в щось, або більшої площі, або в трохи кращу локацію, або в комерцію - одним словом так, чи інакше, але покращити/зробити більш привабливим/перспективним свій фінансовий портфель/актив.
Львівський БатяР написав:Думаю, що про продаж є зміст міркувати, якщо потрібно вийти - зафіксувати прибуток, і є куди ефективно пристроїти виручку
Якщо б я знав, куди точно можна прилаштувати - моє оголошення на олх вже б висіло давно)) А так, думаю над двома варіантами: 1) Перестрибнути в котлован повноцінної однухи, або в 2 смарти(добравши іпотечним плечем 300-400Кгрн) 2) Перестрибнути в комерцію - але тут важче, так як можна очікувати в засідці з кешем не 1 місяць, або навіть рік(як це вийшло в Віталіана)
Львівський БатяР написав:Який зміст з депо грн під 12%рік (де 10% чистий) якщо тільки по стату інфляція грн за минулий рік 10 (реальна вище) ???
Про інфляцію - всі ми знаємо, але також ми знаємо, що оренда дає 6-8% у тій же гривні!
Львівський БатяР написав:Як на мене краще посидіти в бетоні, він гривневу інфляцію точно покриє тобто дасть вам ті самі +10% в грн за рік - І не треба рухів! А може ще в $ додати якихось 3-4% якщо дол інфляція не зупиниться
Просто сидіти - не роблячи ремонту після здачі? Бо там, як я вже писав і здати буде важче за адекватну ціну в глухий сезон і продати - також!
Львівський БатяР написав:П/с якщо кажуть, що здача осінню 2022, мрійте в кращому випадку про весну 2023р - це буде більш реальний термін здачі!
А от зі здачею - реально думаю, що вони спеціально затягують, так як знають свою "ненаказуємість"! Таке враження (от в них є декілька масштабних проектів у Львові) - що в них ОДНА бригада і вона кочує щотижня з одного об'єкта на інший, а на кожному об'єкті залишають, можливо, лише 2 людини на постійній основі, щоб створювали видимість роботи! Чому я так думаю? Тому, що вони реально йшли/будували нормальними темпами мою чергу, а тут вирішили затягнути вже аж на 3міс(не на 1) і то ще не факт - може і довше затягнуть. Невже відпочатку грудня, коли було оголошено, що вже почали робити внутрішні роботи і, майже, завершують зовнішні - не можна встигнути за 6міс.? Все можна - було б лиш бажання! От до прикладу мій Авалон Лайт, на 3 під'їзди/секції - так від етапу "4пов -1під'їзд, 2пов -2п, і залитий котлован в 3п." - то за 1рік і 3міс його повністю здали! - ще й на квартал раніше оголошеного терміну здачі!!! А тут в РіелСіті - за 1рік і 6міс. не можуть встигнути?!
От як було, коли я купив(в грудні 2020р) А от як стало за рік часу(грудень 2021р) Що, невже за 6міс. не можна здати?
При інфляції грн 10%. 6-8% з оренди = десь 16-18% з грн депо, а не 12% і мінус податки. Думаю Вам зрозуміло чому?
Після 2014, вартість бетона в грн фомрмується = ціна м2 в $ × курс грн на моменті.
Тобто коли ви сидите в бетоні це те саме, що сидите в $ тільки з корекцією на інфляцію останнього ( звичайно ми беремо варіант коли не має форсмажорів, які можуть потиснути ціну бетону в гору або скинути її вниз).
vasilii написав:А що вам заважає в кінці весни розпочати робити ремонт, щоб на осінь під здачу будинку вже ремонт був готовий?
Заважає затягування будівництва))
Я ж писав, що першу чергу планують здати в березні (тобто наступного місяця), а мій смарт у ДРУГІЙ черзі, яку мали здати до початку літа, але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ термін до вересня! І то "орієнтовно":)
От, яж переписку з менеджером викладав >>>
Я як голова осбб в курсі багато чого. Перша черга (1,2 підїзд) здались в серпні 2018- комунікації запустили в квітні2019, Друга черга (3,4підізли) здано в грудні 2019, а комунікації включили в жовтні 2020. Третя черга здана в січні 2022, а комунікації бути увімкненими у липні-серпні 2022. АЛЕ перекурам і іншим бізнесменам не завадило ще восени поробити ремонти. Так, переноски із будови, вола також. Але деякі привозять бочку і насосом з будови качають воду. Якщо є кран, то за 200 грн (один підйом) можна до вікна/балкону підняти усі будматеріали і гіпсокартон. Тому питання? Що вам заважає робити ремонт зараз?? Ідете до прораба і кажете, що вони затягують, немаєте де жити і тому починаєте робити ремонт і що їм не заважатимете. Головне не робити перепланувань.
Є такі успішні люди, що до здачі вже перепродали квартири з ремонтом і їх не зупиняв той факт, що не отримано ліцензії і будинок не передано в управління осбб. Вони собі працюють і заробляють.
BIGor написав:розрахунки по дохідності по 35-40% річних з котловану? Ну приміром зараз купляєш котлован за 1500 дол/м2, через 3 роки продаєш за 4100 дол/м2?
в смысле расчёты, для построения расчетов кто то должен прогарантировать цену 4100 через 3 года. Без этой гарантии можно и 80% годовых себе в хотелках насчитать.
Він неправильно приммінив слово "зараз")) Зараз вже треба продавати, щоб показати результат і реальний приклад, а не те, що може бути/не бути у майбутньому.
Зараз же кожен першокласник знає, що зараз ціни на бетон ближче піку, ніж ближче дна - тому, щоб вкладатись ЗАРАЗ у бетон і хотіти 30-40% річних - ну то хіба на особисті курси до Кіосаки треба записатись