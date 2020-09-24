RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 908909910911
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28

  vitaliian написав:
  Успіх написав:але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть


Стосовно ліфта- питання до осбб чи до співвласників. За обслуговування ліфта потрібна платити.

Світло- значить будівельна фірма не виконала всі технічні умови передбачені в кресленні та законодавством і відповідно електромережі , навіть, не приймають заявку на підключення будинку до електромережі. Щось на так. Але дані підключення тривають біля 6 місяців, поки електромережі та будівельна фірма домовляться: одні хочуть чимаодевевше, а інші- якнайбільше. А власники квартир, як заручники у чужих війнах. Зате ніхто людям не забороняє подати скаргу в ДАБІ, міська раду. Це може пришвидшити справу.
vasilii
 
Повідомлень: 97
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:Що вам заважає робити ремонт зараз?? Ідете до прораба і кажете, що вони затягують, немаєте де жити і тому починаєте робити ремонт і що їм не заважатимете. Головне не робити перепланувань.
Є такі успішні люди, що до здачі вже перепродали квартири з ремонтом і їх не зупиняв той факт, що не отримано ліцензії і будинок не передано в управління осбб. Вони собі працюють і заробляють

Ого, я якось і не думав, що таке можливо/що так можуть дозволити?!
Але, знову ж таки, якщо таке дозволить забудовник(що я чомусь сумніваюсь) - і я зроблю за літо ремонт для здачі в оренду - а вони ще перенесуть на 3 міс)) - то тоді вже однозначно продавати, так як немає сенсу чекати 3міс(і це теж не на 100% що це кінцевий термін)

Але, щось мені, на моменті, вже більше хочеться продати зараз по переуступці, ніж робити отакі "запльоти" з ремонтом у НЕ зданому будинку))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28

  vitaliian написав:
  Успіх написав:але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть
vasilii
 
Повідомлень: 97
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:18

  Успіх написав:
  vasilii написав:Що вам заважає робити ремонт зараз?? Ідете до прораба і кажете, що вони затягують, немаєте де жити і тому починаєте робити ремонт і що їм не заважатимете. Головне не робити перепланувань.
Є такі успішні люди, що до здачі вже перепродали квартири з ремонтом і їх не зупиняв той факт, що не отримано ліцензії і будинок не передано в управління осбб. Вони собі працюють і заробляють

Ого, я якось і не думав, що таке можливо/що так можуть дозволити?!
Але, знову ж таки, якщо таке дозволить забудовник(що я чомусь сумніваюсь) - і я зроблю за літо ремонт для здачі в оренду - а вони ще перенесуть на 3 міс)) - то тоді вже однозначно продавати, так як немає сенсу чекати 3міс(і це теж не на 100% що це кінцевий термін)

Але, щось мені, на моменті, вже більше хочеться продати зараз по переуступці, ніж робити отакі "запльоти" з ремонтом у НЕ зданому будинку))

posting.php?mode=quote&f=27&t=212063&p=5399127

Все приходить з досвідом. Спочатку звертали увагу на одне, зараз на інше. А після мого повідомлення будете ще на інше зважати. Раджу прослідкувати такий варіант.
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і в самій здачі або продаєте з ремонтом та пееуступкою, або відразу запускаєте в оренду.
vasilii
 
Повідомлень: 97
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 908909910911
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Феодал і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 512, 513, 514
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5132 813384
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 09:20
BIGor
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 19, 20, 21
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
209 47529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 лют, 2022 19:35
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.