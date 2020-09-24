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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28
vitaliian написав: Успіх написав:
але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть
Стосовно ліфта- питання до осбб чи до співвласників. За обслуговування ліфта потрібна платити.
Світло- значить будівельна фірма не виконала всі технічні умови передбачені в кресленні та законодавством і відповідно електромережі , навіть, не приймають заявку на підключення будинку до електромережі. Щось на так. Але дані підключення тривають біля 6 місяців, поки електромережі та будівельна фірма домовляться: одні хочуть чимаодевевше, а інші- якнайбільше. А власники квартир, як заручники у чужих війнах. Зате ніхто людям не забороняє подати скаргу в ДАБІ, міська раду. Це може пришвидшити справу.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28
vasilii написав:
Що вам заважає робити ремонт зараз?? Ідете до прораба і кажете, що вони затягують, немаєте де жити і тому починаєте робити ремонт і що їм не заважатимете. Головне не робити перепланувань.
Є такі успішні люди, що до здачі вже перепродали квартири з ремонтом і їх не зупиняв той факт, що не отримано ліцензії і будинок не передано в управління осбб. Вони собі працюють і заробляють
Ого, я якось і не думав, що таке можливо/що так можуть дозволити?!
Але, знову ж таки, якщо таке дозволить забудовник(що я чомусь сумніваюсь) - і я зроблю за літо ремонт для здачі в оренду - а вони ще перенесуть на 3 міс)) - то тоді вже однозначно продавати, так як немає сенсу чекати 3міс(і це теж не на 100% що це кінцевий термін)
Але, щось мені, на моменті, вже більше хочеться продати зараз по переуступці, ніж робити отакі "запльоти" з ремонтом у НЕ зданому будинку))
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28
vitaliian написав: Успіх написав:
але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть
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vasilii
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:18
posting.php?mode=quote&f=27&t=212063&p=5399127
Успіх написав: vasilii написав:
Що вам заважає робити ремонт зараз?? Ідете до прораба і кажете, що вони затягують, немаєте де жити і тому починаєте робити ремонт і що їм не заважатимете. Головне не робити перепланувань.
Є такі успішні люди, що до здачі вже перепродали квартири з ремонтом і їх не зупиняв той факт, що не отримано ліцензії і будинок не передано в управління осбб. Вони собі працюють і заробляють
Ого, я якось і не думав, що таке можливо/що так можуть дозволити?!
Але, знову ж таки, якщо таке дозволить забудовник(що я чомусь сумніваюсь) - і я зроблю за літо ремонт для здачі в оренду - а вони ще перенесуть на 3 міс)) - то тоді вже однозначно продавати, так як немає сенсу чекати 3міс(і це теж не на 100% що це кінцевий термін)
Але, щось мені, на моменті, вже більше хочеться продати зараз по переуступці, ніж робити отакі "запльоти" з ремонтом у НЕ зданому будинку))
Все приходить з досвідом. Спочатку звертали увагу на одне, зараз на інше. А після мого повідомлення будете ще на інше зважати. Раджу прослідкувати такий варіант.
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і в самій здачі або продаєте з ремонтом та пееуступкою, або відразу запускаєте в оренду.
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vasilii
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