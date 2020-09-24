|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28
vitaliian написав: Успіх написав:
але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть
Стосовно ліфта- питання до осбб чи до співвласників. За обслуговування ліфта потрібна платити.
Світло- значить будівельна фірма не виконала всі технічні умови передбачені в кресленні та законодавством і відповідно електромережі , навіть, не приймають заявку на підключення будинку до електромережі. Щось на так. Але дані підключення тривають біля 6 місяців, поки електромережі та будівельна фірма домовляться: одні хочуть чимаодевевше, а інші- якнайбільше. А власники квартир, як заручники у чужих війнах. Зате ніхто людям не забороняє подати скаргу в ДАБІ, міська раду. Це може пришвидшити справу.
-
vasilii
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 30.05.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28
vasilii написав:
Що вам заважає робити ремонт зараз?? Ідете до прораба і кажете, що вони затягують, немаєте де жити і тому починаєте робити ремонт і що їм не заважатимете. Головне не робити перепланувань.
Є такі успішні люди, що до здачі вже перепродали квартири з ремонтом і їх не зупиняв той факт, що не отримано ліцензії і будинок не передано в управління осбб. Вони собі працюють і заробляють
Ого, я якось і не думав, що таке можливо/що так можуть дозволити?!
Але, знову ж таки, якщо таке дозволить забудовник(що я чомусь сумніваюсь) - і я зроблю за літо ремонт для здачі в оренду - а вони ще перенесуть на 3 міс)) - то тоді вже однозначно продавати, так як немає сенсу чекати 3міс(і це теж не на 100% що це кінцевий термін)
Але, щось мені, на моменті, вже більше хочеться продати зараз по переуступці, ніж робити отакі "запльоти" з ремонтом у НЕ зданому будинку))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2771
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:28
vitaliian написав: Успіх написав:
але ВЖЕ ПЕРЕНЕСЕНИЙ
открою вам секрет в Ирпене есть сданные дома с документами но жить в них нельзя или лифт не работает или питание переноской с 1го этажа . И таких жк хватает. А дом сдан доки есть
-
vasilii
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 30.05.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:18
posting.php?mode=quote&f=27&t=212063&p=5399127
Успіх написав: vasilii написав:
Що вам заважає робити ремонт зараз?? Ідете до прораба і кажете, що вони затягують, немаєте де жити і тому починаєте робити ремонт і що їм не заважатимете. Головне не робити перепланувань.
Є такі успішні люди, що до здачі вже перепродали квартири з ремонтом і їх не зупиняв той факт, що не отримано ліцензії і будинок не передано в управління осбб. Вони собі працюють і заробляють
Ого, я якось і не думав, що таке можливо/що так можуть дозволити?!
Але, знову ж таки, якщо таке дозволить забудовник(що я чомусь сумніваюсь) - і я зроблю за літо ремонт для здачі в оренду - а вони ще перенесуть на 3 міс)) - то тоді вже однозначно продавати, так як немає сенсу чекати 3міс(і це теж не на 100% що це кінцевий термін)
Але, щось мені, на моменті, вже більше хочеться продати зараз по переуступці, ніж робити отакі "запльоти" з ремонтом у НЕ зданому будинку))
Все приходить з досвідом. Спочатку звертали увагу на одне, зараз на інше. А після мого повідомлення будете ще на інше зважати. Раджу прослідкувати такий варіант.
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і в самій здачі або продаєте з ремонтом та пееуступкою, або відразу запускаєте в оренду.
-
vasilii
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 30.05.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:32
vasilii написав:
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і в самій здачі або продаєте з ремонтом та пееуступкою, або відразу запускаєте в оренду
Можливо і ваша правда - але я обрав такого забудовника, що він може затягнути здачу і на рік))
Шкода, що нема управи на забудовників, які затягують терміни здачі будинку.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2771
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:05
Успіх написав: vasilii написав:
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і в самій здачі або продаєте з ремонтом та пееуступкою, або відразу запускаєте в оренду
Можливо і ваша правда - але я обрав такого забудовника, що він може затягнути здачу і на рік))
Шкода, що нема управи на забудовників, які затягують терміни здачі будинку.
5 хв писав різні пояснення і подзвонили і вибило інтернет.
Коротко: видали право власності сьогодні і завтра оплатили податок. Ваша квартира 450 тис? Десь так? От і уявіть за ваш смарт заплатять 90 тис податку не сьогодні , а через рік. І тими 90 тис. Можна робити оборот. Тепер 90 помножте на 40 квартир у під’їзді. Це лише один підїзд!!! От якими сумами (чужими, без процентними) оперують великі забудівельники.
Зв’язок знаходите?
-
vasilii
-
-
- Повідомлень: 98
- З нами з: 30.05.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:15
vasilii написав:
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок
)))))))
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4023
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:19
Успіх написав: vasilii написав:
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і в самій здачі або продаєте з ремонтом та пееуступкою, або відразу запускаєте в оренду
Можливо і ваша правда - але я обрав такого забудовника, що він може затягнути здачу і на рік))
Шкода, що нема управи на забудовників, які затягують терміни здачі будинку.
До сдачи дома тарифы будут промышленные, с перебоями может работать лифт. Придомовая может выглядеть как свалка строймусора, я через все это проходил, мой дом формально сдали и даже договора со всеми я оформил прямые но придомовую доводил до ума уже осбб за деньги жильцов. Год ушло чтобы создать осбб, на первый год управитель или проворовалась или хз но не было сделано ничего вообще, кроме уборки парадных и вывоза мусора. А мусора были горы, народ начал делать ремонты и не стеснялся хранить свой мусор прямо во дворе. Это я к тому что на быстрых квартирантов до сдачи сильно не рассчитывайте, ну или совсем за 5 копеек потому что дом и территория пока ещё не готовы к проживанию. Я не знаю ни одного ЖК который сразу после сдачи был бы пригоден к заселению. Ещё год-два должны пройти.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10890
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1896 раз.
- Подякували: 2724 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5135
|813554
|
П'ят 18 лют, 2022 13:54
akurt
|
|209
|47539
|
|
|241
|57436
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|