Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:29

[/quote]Ну, якщо здадуть першу чергу через місяць, то ті, хо не встиг продати ДО ЗДАЧІ попадає на податки 5%+1,5%=6,5% - це, відповідно, продавець, який буде продавати ПІСЛЯ ЗДАЧІ - буде закладати/доплюсовувати до своєї попередньої хотєлки!А ще + накине за те, що будинок вже зданий! - тому, думаю накине більше 10% до попередньої хотєлки. А швидше, десь 15%Так от - тепер дивимось:- була, умовно, хотєлка до здачі 27К за 27м2, а стала 27+15%= 31КА тут, я такий вискакую з своїм смартом)) з ціною 27К за 27м2 і пишу в кінці "торг"(так як до 1К можу скинути)Так, звичайно, в кого є кошти - то ясно, що візьме в зданому будинку за 31К.Але ж хто з грошима піде на Левандівку???)))Підуть, в основному, не багаті)) з довколишніх сіл, які мріють жити в місті!))[/quote]Долярчук, коли 1 секція буде здана в експлуатацію це не означає, що оформлене право власництва. В основному якраз найвигідніші продажі, коли будинок вже зданий, а продають по переуступці. Забудовник, зокрема "Авелон", іде на такі домовленості із інвестором, та дозволяє оформляти право власництва пізніше. 6-12 міс. після здачі. Так само можна було робити і у ФорумАпартаментс.