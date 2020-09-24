Можливо і ваша правда - але я обрав такого забудовника, що він може затягнути здачу і на рік))
Шкода, що нема управи на забудовників, які затягують терміни здачі будинку.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Можливо і ваша правда - але я обрав такого забудовника, що він може затягнути здачу і на рік))
Шкода, що нема управи на забудовників, які затягують терміни здачі будинку.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:05
5 хв писав різні пояснення і подзвонили і вибило інтернет.
Коротко: видали право власності сьогодні і завтра оплатили податок. Ваша квартира 450 тис? Десь так? От і уявіть за ваш смарт заплатять 90 тис податку не сьогодні , а через рік. І тими 90 тис. Можна робити оборот. Тепер 90 помножте на 40 квартир у під’їзді. Це лише один підїзд!!! От якими сумами (чужими, без процентними) оперують великі забудівельники.
Зв’язок знаходите?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:15
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:19
До сдачи дома тарифы будут промышленные, с перебоями может работать лифт. Придомовая может выглядеть как свалка строймусора, я через все это проходил, мой дом формально сдали и даже договора со всеми я оформил прямые но придомовую доводил до ума уже осбб за деньги жильцов. Год ушло чтобы создать осбб, на первый год управитель или проворовалась или хз но не было сделано ничего вообще, кроме уборки парадных и вывоза мусора. А мусора были горы, народ начал делать ремонты и не стеснялся хранить свой мусор прямо во дворе. Это я к тому что на быстрых квартирантов до сдачи сильно не рассчитывайте, ну или совсем за 5 копеек потому что дом и территория пока ещё не готовы к проживанию. Я не знаю ни одного ЖК который сразу после сдачи был бы пригоден к заселению. Ещё год-два должны пройти.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:35
Тобто Долярчикові доляри помаринуються не два роки, а три-чотири?
Дааа, не жирно)))
В Польщі на заводі - більше заробив би.
не варто було п.Долярчику слухати анталійського таксиста, не варто було з ним протирати штани в кафе "У Зенека"!
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:29
[/quote]Ну, якщо здадуть першу чергу через місяць, то ті, хо не встиг продати ДО ЗДАЧІ попадає на податки 5%+1,5%=6,5% - це, відповідно, продавець, який буде продавати ПІСЛЯ ЗДАЧІ - буде закладати/доплюсовувати до своєї попередньої хотєлки!
А ще + накине за те, що будинок вже зданий! - тому, думаю накине більше 10% до попередньої хотєлки. А швидше, десь 15%
Так от - тепер дивимось:
- була, умовно, хотєлка до здачі 27К за 27м2, а стала 27+15%= 31К
А тут, я такий вискакую з своїм смартом)) з ціною 27К за 27м2 і пишу в кінці "торг"(так як до 1К можу скинути)
Так, звичайно, в кого є кошти - то ясно, що візьме в зданому будинку за 31К.
Але ж хто з грошима піде на Левандівку???)))
Підуть, в основному, не багаті)) з довколишніх сіл, які мріють жити в місті!))[/quote]
Долярчук, коли 1 секція буде здана в експлуатацію це не означає, що оформлене право власництва. В основному якраз найвигідніші продажі, коли будинок вже зданий, а продають по переуступці. Забудовник, зокрема "Авелон", іде на такі домовленості із інвестором, та дозволяє оформляти право власництва пізніше. 6-12 міс. після здачі. Так само можна було робити і у ФорумАпартаментс.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:06
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 18 лют, 2022 22:29
Додано: П'ят 18 лют, 2022 23:12
Привіт
Трохи пізніше розповім про свій досвід з нерухомістю у франківському районі.
Але зараз терміново необхідно знайти пиво Зелене Чмо. Завтра маю купити другу на сувенір.
Буду дуже вдячний!
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