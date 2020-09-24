RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 909910911912
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:05

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

Поки немаєте про що побалакати, то для обговорення - накину трохи комерції на вентилятор))

1. От не люблю, коли в оголошенні не вказана вулиця і немає фото входу з вулиці.
А так, за 60м2 - ще терпима ціна в новобудові 680К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NNki5.html
---
2. А тут - наче ціна ок, але теж немає фото входу! Якщо вхід окремий з фасаду - можна брати!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... O8lpf.html
----
3. Тут теж, наче, терпима ціна за 84м2 з фасадним входом в новобудові за 940К
Але! На окраїні Щурата((((
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... O6ZHs.html
------
4. Оце таке нічогеньке з ремонтом 14м2 - 385К Пекарська
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 19 лют, 2022 16:53, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2789
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:17

  vasilii написав:
  juristkostya написав:
  vasilii написав:До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок :-))))))))



Не смішно і не розумію.
Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.

Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.
juristkostya
 
Повідомлень: 4025
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:00

  juristkostya написав:
  vasilii написав: здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок :-))))))))



Не смішно і не розумію.
Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.[/quote]
Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.[/quote]

Та ладно, це ви так думаєте. В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть квприиранти. Головний показник- новобудови, що ніхто не жив.
vasilii
 
Повідомлень: 100
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:34

  Успіх написав:Поки немаєте про що побалакати, то для обговорення - накину трохи комерції на вентилятор))

1. От не люблю, коли в оголошенні не вказана вулиця і немає фото входу з вулиці.
А так, за 60м2 - ще терпима ціна в новобудові 680К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NNki5.html
---
2. А тут - наче ціна ок, але теж немає фото входу! Якщо вхід окремий з фасаду - можна брати!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... O8lpf.html
----
3. Тут теж, наче, терпима ціна за 84м2 з фасадним входом в новобудові за 940К
Але! На окраїні Щурата((((
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... O6ZHs.html
------
4. Оце таке нічогеньке з ремонтом 14м2 - 385К Пекарська
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html

А от і ложка до обіду))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2789
З нами з: 18.03.21
Подякував: 94 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.
juristkostya
 
Повідомлень: 4025
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 909910911912
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 514, 515, 516
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5151 818881
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 лют, 2022 16:11
flyman
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 20, 21, 22
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
210 48037
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 21:15
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 57508
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (258)
20.02.2022 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.