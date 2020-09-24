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vasilii написав:До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок )))))))
Не смішно і не розумію. Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.
Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.
vasilii написав: здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок )))))))
Не смішно і не розумію. Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.[/quote] Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.[/quote]
Та ладно, це ви так думаєте. В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть квприиранти. Головний показник- новобудови, що ніхто не жив.