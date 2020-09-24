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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 909910911912
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:05

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

Поки немаєте про що побалакати, то для обговорення - накину трохи комерції на вентилятор))

1. От не люблю, коли в оголошенні не вказана вулиця і немає фото входу з вулиці.
А так, за 60м2 - ще терпима ціна в новобудові 680К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NNki5.html
---
2. А тут - наче ціна ок, але теж немає фото входу! Якщо вхід окремий з фасаду - можна брати!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... O8lpf.html
----
3. Тут теж, наче, терпима ціна за 84м2 з фасадним входом в новобудові за 940К
Але! На окраїні Щурата((((
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... O6ZHs.html
------
4. Оце таке нічогеньке з ремонтом 14м2 - 385К Пекарська
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 19 лют, 2022 16:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 16:17

  vasilii написав:
  juristkostya написав:
  vasilii написав:До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок :-))))))))



Не смішно і не розумію.
Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.

Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:00

  juristkostya написав:
  vasilii написав: здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок :-))))))))



Не смішно і не розумію.
Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.[/quote]
Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.[/quote]

Та ладно, це ви так думаєте. В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть квприиранти. Головний показник- новобудови, що ніхто не жив.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:34

  Успіх написав:Поки немаєте про що побалакати, то для обговорення - накину трохи комерції на вентилятор))

1. От не люблю, коли в оголошенні не вказана вулиця і немає фото входу з вулиці.
А так, за 60м2 - ще терпима ціна в новобудові 680К
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... NNki5.html
---
2. А тут - наче ціна ок, але теж немає фото входу! Якщо вхід окремий з фасаду - можна брати!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodaz ... O8lpf.html
----
3. Тут теж, наче, терпима ціна за 84м2 з фасадним входом в новобудові за 940К
Але! На окраїні Щурата((((
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... O6ZHs.html
------
4. Оце таке нічогеньке з ремонтом 14м2 - 385К Пекарська
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/nezhit ... NV7wQ.html

А от і ложка до обіду))
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  vasilii написав:В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:15

  juristkostya написав:
  vasilii написав:В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.

Ще додам, так як я заселився на 11-й місяць в новобудову після її здачі - що ще більше півроку після мого заселення, майже щодня було чути перфоратори "майже за стіною" :roll: - деякі дні було реально жесть :?

Тобто, враження справді такі, що в кожній 5й квартирі живуть, але і в кожних двох з п'яти тих квартир - робився ремонт :mrgreen:
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  #<1 ... 909910911912
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