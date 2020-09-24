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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 16:17
vasilii написав: juristkostya написав: vasilii написав:
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок
)))))))
Не смішно і не розумію.
Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.
Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 18:00
juristkostya написав: vasilii написав:
здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок
)))))))
Не смішно і не розумію.
Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.[/quote]
Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.[/quote]
Та ладно, це ви так думаєте. В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть квприиранти. Головний показник- новобудови, що ніхто не жив.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 17:34
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Додано: Нед 20 лют, 2022 20:30
vasilii написав:
В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 22:15
juristkostya написав: vasilii написав:
В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.
Ще додам, так як я заселився на 11-й місяць в новобудову після її здачі - що ще більше півроку після мого заселення, майже щодня було чути перфоратори "майже за стіною"
- деякі дні було реально жесть
Тобто, враження справді такі, що в кожній 5й квартирі живуть, але і в кожних двох з п'яти тих квартир - робився ремонт
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Додано: Пон 21 лют, 2022 09:37
Успіх написав: juristkostya написав: vasilii написав:
В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.
Ще додам, так як я заселився на 11-й місяць в новобудову після її здачі - що ще більше півроку після мого заселення, майже щодня було чути перфоратори "майже за стіною"
- деякі дні було реально жесть
Тобто, враження справді такі, що в кожній 5й квартирі живуть, але і в кожних двох з п'яти тих квартир - робився ремонт
Так і є. Ремонти багато робоять. Але якщо люди в робочий час на роботі, а ввечері визивають міліцію до майстрів, то все ок. Яким б борщ ми не були майстри, але за 2-3 виклики всі попустяться і з 21 до 8 не шумлять і на вихідні також. В групі вайбер, навіть , домовились, щоб по можливості з 12 до 14 не шуміли бо діти сплять.
ЛЮДИ можуть домовитись, а до мудаків міліція приізжає. Деяким і втрат були виписали.
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