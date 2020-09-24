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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 лют, 2022 16:17
vasilii написав: juristkostya написав: vasilii написав:
До здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок
)))))))
Не смішно і не розумію.
Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.
Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 18:00
juristkostya написав: vasilii написав:
здачі будинку не втрачаєте час і робите ремонт і
мало заморозить стоимость квартиры, давайте ещё и стоимость ремонта заморозим на неопределённый срок
)))))))
Не смішно і не розумію.
Я , наприклад, знаю на скільки часу який забудівельник затягує будівництво і відповідно до кидаю 2-3 місяці і саме на такий період і розраховую. Якщо швидше, то приємний бонус, а ні- це наша реальність.[/quote]
Даже если вы сделаете ремонт в самые рекордные сроки - не найдется желающих жить в доме, где вокруг стройка.[/quote]
Та ладно, це ви так думаєте. В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть квприиранти. Головний показник- новобудови, що ніхто не жив.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 20:30
vasilii написав:
В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 22:15
juristkostya написав: vasilii написав:
В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.
Ще додам, так як я заселився на 11-й місяць в новобудову після її здачі - що ще більше півроку після мого заселення, майже щодня було чути перфоратори "майже за стіною"
- деякі дні було реально жесть
Тобто, враження справді такі, що в кожній 5й квартирі живуть, але і в кожних двох з п'яти тих квартир - робився ремонт
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Додано: Пон 21 лют, 2022 09:37
Успіх написав: juristkostya написав: vasilii написав:
В перший рік в кожній п’ятій квартирі живуть
в первый год дай бог, чтобы хоть кто-то жил в каждой пятой квартире.
Ще додам, так як я заселився на 11-й місяць в новобудову після її здачі - що ще більше півроку після мого заселення, майже щодня було чути перфоратори "майже за стіною"
- деякі дні було реально жесть
Тобто, враження справді такі, що в кожній 5й квартирі живуть, але і в кожних двох з п'яти тих квартир - робився ремонт
Так і є. Ремонти багато робоять. Але якщо люди в робочий час на роботі, а ввечері визивають міліцію до майстрів, то все ок. Яким б борщ ми не були майстри, але за 2-3 виклики всі попустяться і з 21 до 8 не шумлять і на вихідні також. В групі вайбер, навіть , домовились, щоб по можливості з 12 до 14 не шуміли бо діти сплять.
ЛЮДИ можуть домовитись, а до мудаків міліція приізжає. Деяким і втрат були виписали.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 10:03
Добрий день. Трішки не по темі: мені написали в приватні повідомлення і я написав часткову відповідь. І не можу знайти де то є, що б в повному обсязі відповісти. Можливо підкажете де то? Бо я не можу знайти.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:51
Успіх написав:
А от і ложка до обіду))
Мож я щось не розумію у цьому світі.. але поясніть мені, у чому сенс інформаційних відео такою тривалістю ? про що можна цілу годину балакати ?
На мій скромний погляд, якщо ти не можеш донести основну думку за 10 макс 15 хвилин - то твій контент це треш. А ще краще - тематична стаття, зміст якой потім буде гуглитися та інформація буде перед очима. Як на мене то краще цей час витратити на близьких тобі людей або улюблену справу, чим годинами спалювати його в інтернеті, підтримуючи черговий бла-бла мотлох (річ про іфно відео а не якийсь крафт досвід з будівлі кораблей або космічних човнів). Звісно це мій досвід та я його нікому не нав`язую.
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