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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:58

  Успіх написав:Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?

Сиджу в хаті, затарений продуктами, , вчора здійснив розвідувальний заїзд до Львова. Зара у Львові київських машин більше ніж львівських.
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