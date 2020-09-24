Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?
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Додано: Нед 27 лют, 2022 20:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?
Додано: Нед 27 лют, 2022 22:58
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