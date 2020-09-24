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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лют, 2022 20:41
Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?
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Успіх
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Додано: Нед 27 лют, 2022 22:58
Успіх написав:
Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?
Сиджу в хаті, затарений продуктами, , вчора здійснив розвідувальний заїзд до Львова. Зара у Львові київських машин більше ніж львівських.
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Bolt
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Додано: Пон 28 лют, 2022 22:11
Bolt написав:
Сиджу в хаті, затарений продуктами
І я те саме
Bolt написав:
Зара у Львові київських машин більше ніж львівських.
А на кільцевій до них ще додаються франківські, тернопільські, чернігівські...
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nighthawk5
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Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
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