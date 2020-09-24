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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 911912913914
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:41

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:58

  Успіх написав:Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?

Сиджу в хаті, затарений продуктами, , вчора здійснив розвідувальний заїзд до Львова. Зара у Львові київських машин більше ніж львівських.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 22:11

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Сиджу в хаті, затарений продуктами

І я те саме

  Bolt написав:Зара у Львові київських машин більше ніж львівських.

А на кільцевій до них ще додаються франківські, тернопільські, чернігівські...
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 23:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Сиджу в хаті

  nighthawk5 написав:І я те саме

Хлопці, може хоч би волонтерам допомагали що підвозити/завантажувати?
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 08:08

  Успіх написав:
  Bolt написав:Сиджу в хаті

  nighthawk5 написав:І я те саме

Хлопці, може хоч би волонтерам допомагали що підвозити/завантажувати?

Ми на роботі варимо шипи і їжаки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 11:53

  Успіх написав:Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?



Добрий день. Працюємо, зараз як не коли потрібно підтримувати економіку, сплачувати податки, робити оборот коштів.
Тому, там де я є, працює без перестанку 2 тис людей. Шкода що через комендантську годину немає можливості працювати в 3 зміни, а лише в одну.

По вечорах збираємо банки на тушонки, теплий одяг , і все що може пригодитись на передовій. Дівчата в’яжуть сітки. Укріплюємо блок-пости. Як і по свій державі. Не всі сикуни.

Не всі повтікали. Бо це наш дім. Свої також з перших днів поїхали на передову ( молодший братішка), з родини чоловік та 2 сини із Польщі відразу в батальйон і бульбашів тримати. Так що ми не здаємось.

І потрібно усвідомлювати, що для того, щоб передова стояла міцно- їм потрібен залізний тил.

Та звичайно шкода, що в квартирі майже нічого не зроблено і немає можливості когось там розмістити....але нам тим працюємо.

Разом ми подолаємо москаля.

Слава Україні!
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:57

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vasilii написав:в батальйон і бульбашів тримати

Ми теж тримаємо бульбашів недалеко їхнього кордону
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:04

  Успіх написав:
  vasilii написав:в батальйон і бульбашів тримати

Ми теж тримаємо бульбашів недалеко їхнього кордону
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Долярчик, хуйни ракетою в Бульбофюрера в його берлозі. :D
Хомякоид
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