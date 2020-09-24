Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лют, 2022 20:41
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Львів'яни, а ви де?
Засіли в Карпатах?))
Чи у воєнних частинах на навчаннях?
Додано: Нед 27 лют, 2022 22:58
Додано: Пон 28 лют, 2022 22:11
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Пон 28 лют, 2022 23:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 01 бер, 2022 08:08
Додано: Чет 10 бер, 2022 11:53
Добрий день. Працюємо, зараз як не коли потрібно підтримувати економіку, сплачувати податки, робити оборот коштів.
Тому, там де я є, працює без перестанку 2 тис людей. Шкода що через комендантську годину немає можливості працювати в 3 зміни, а лише в одну.
По вечорах збираємо банки на тушонки, теплий одяг , і все що може пригодитись на передовій. Дівчата в’яжуть сітки. Укріплюємо блок-пости. Як і по свій державі. Не всі сикуни.
Не всі повтікали. Бо це наш дім. Свої також з перших днів поїхали на передову ( молодший братішка), з родини чоловік та 2 сини із Польщі відразу в батальйон і бульбашів тримати. Так що ми не здаємось.
І потрібно усвідомлювати, що для того, щоб передова стояла міцно- їм потрібен залізний тил.
Та звичайно шкода, що в квартирі майже нічого не зроблено і немає можливості когось там розмістити....але нам тим працюємо.
Разом ми подолаємо москаля.
Слава Україні!
Додано: Сер 16 бер, 2022 10:57
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Додано: Сер 16 бер, 2022 21:01
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
тобі дали всю екипіровку чи прийшлось купляти за свої гроші?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|