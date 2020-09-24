Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 бер, 2022 11:54
change_pm написав:
Львів стане міліоником
Як писав Віталіан(при позитивному завершені війни) - у місті Лева ціни на нерухомість можуть помацяти х3!
Моя думка, що х2 то буде, майже, зразу "зі старту" після війни, а от чи буде х3, то вже хіба що за рік-два-три...
Але, ще не вбитий ведмідь, щоб його шкіру ділити!©
Тож, зараз мають бути усі думки і сили кинуті на якнайшвидшу страту ведмедя!
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Додано: Нед 20 бер, 2022 16:28
Успіх написав: change_pm написав:
Львів стане міліоником
Як писав Віталіан(при позитивному завершені війни) - у місті Лева ціни на нерухомість можуть помацяти х3!
Моя думка, що х2 то буде, майже, зразу "зі старту" після війни, а от чи буде х3, то вже хіба що за рік-два-три...
Але, ще не вбитий ведмідь, щоб його шкіру ділити!©
Тож, зараз мають бути усі думки і сили кинуті на якнайшвидшу страту ведмедя!
То залежить, як у Львові буде з роботою, якщо, як зара то х2 хіба за рахунок інфляції.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 15:52
Успіх написав: vasilii написав:
в батальйон і бульбашів тримати
Ми теж тримаємо бульбашів недалеко їхнього кордону
Тримайтесь там. Як ніколи українці мають бути разом, бо лише у єдності ми сила.
Я вірю, що правда за нами і скоро все завершиться.
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