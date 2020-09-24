RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 11:54

Re: Купуємо Львівську Нерухомість/майбутній біткоїн)))

  change_pm написав:Львів стане міліоником

Як писав Віталіан(при позитивному завершені війни) - у місті Лева ціни на нерухомість можуть помацяти х3!

Моя думка, що х2 то буде, майже, зразу "зі старту" після війни, а от чи буде х3, то вже хіба що за рік-два-три...

Але, ще не вбитий ведмідь, щоб його шкіру ділити!© ;)

Тож, зараз мають бути усі думки і сили кинуті на якнайшвидшу страту ведмедя!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3064
З нами з: 18.03.21
Подякував: 102 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 16:28

  Успіх написав:
  change_pm написав:Львів стане міліоником

Як писав Віталіан(при позитивному завершені війни) - у місті Лева ціни на нерухомість можуть помацяти х3!

Моя думка, що х2 то буде, майже, зразу "зі старту" після війни, а от чи буде х3, то вже хіба що за рік-два-три...

Але, ще не вбитий ведмідь, щоб його шкіру ділити!© ;)

Тож, зараз мають бути усі думки і сили кинуті на якнайшвидшу страту ведмедя!

То залежить, як у Львові буде з роботою, якщо, як зара то х2 хіба за рахунок інфляції.
Bolt
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:52

  Успіх написав:
  vasilii написав:в батальйон і бульбашів тримати

Ми теж тримаємо бульбашів недалеко їхнього кордону
Зображення



Тримайтесь там. Як ніколи українці мають бути разом, бо лише у єдності ми сила.
Я вірю, що правда за нами і скоро все завершиться.
vasilii
 
Повідомлень: 105
З нами з: 30.05.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 912913914915
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 519, 520, 521
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
5200 857365
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 бер, 2022 15:15
akurt
РЕМОНТ квартири для здачі в оренду 1 ... 20, 21, 22
Успіх » Пон 02 сер, 2021 09:10
210 49545
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лют, 2022 21:15
vitaliian
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 58320
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (100)
21.03.2022 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.