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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 912913914915
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 15:52

  Успіх написав:
  vasilii написав:в батальйон і бульбашів тримати

Ми теж тримаємо бульбашів недалеко їхнього кордону
Зображення



Тримайтесь там. Як ніколи українці мають бути разом, бо лише у єдності ми сила.
Я вірю, що правда за нами і скоро все завершиться.
vasilii
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:03

  Успіх написав:
Моя думка, що х2 то буде, майже, зразу "зі старту" після війни, а от чи буде х3, то вже хіба що за рік-два-три...


Даже не надейтесь..Предстояший девал и тотальное обнищание населения сделают свое дело.Возможно позже,при благоприятном стечении обстоятельств,развитии экономики,целом Львове,вступлении в Евросоюз и тд...будет рост,но сейчас...в ближайшие пару лет настраивайтесь на падение,или стагнацию цен как минимум.Многие уехали,которые могут и не вернуться..Много людей погибло..Недвига уже подорожала на 60-80% до войны большей частью на деньгах депутатов и взяточников всех мастей..не летайте в облаках.Бизнесу в основном ж... нарисовал "великий зеленый комбинатор" еще до войны..кто это покупать будет по сегодняшним ценам??
osafly
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