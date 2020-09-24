Тримайтесь там. Як ніколи українці мають бути разом, бо лише у єдності ми сила.
Я вірю, що правда за нами і скоро все завершиться.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 15:52
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:03
Даже не надейтесь..Предстояший девал и тотальное обнищание населения сделают свое дело.Возможно позже,при благоприятном стечении обстоятельств,развитии экономики,целом Львове,вступлении в Евросоюз и тд...будет рост,но сейчас...в ближайшие пару лет настраивайтесь на падение,или стагнацию цен как минимум.Многие уехали,которые могут и не вернуться..Много людей погибло..Недвига уже подорожала на 60-80% до войны большей частью на деньгах депутатов и взяточников всех мастей..не летайте в облаках.Бизнесу в основном ж... нарисовал "великий зеленый комбинатор" еще до войны..кто это покупать будет по сегодняшним ценам??
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