Тримайтесь там. Як ніколи українці мають бути разом, бо лише у єдності ми сила.
Я вірю, що правда за нами і скоро все завершиться.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 бер, 2022 15:52
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:03
Даже не надейтесь..Предстояший девал и тотальное обнищание населения сделают свое дело.Возможно позже,при благоприятном стечении обстоятельств,развитии экономики,целом Львове,вступлении в Евросоюз и тд...будет рост,но сейчас...в ближайшие пару лет настраивайтесь на падение,или стагнацию цен как минимум.Многие уехали,которые могут и не вернуться..Много людей погибло..Недвига уже подорожала на 60-80% до войны большей частью на деньгах депутатов и взяточников всех мастей..не летайте в облаках.Бизнесу в основном ж... нарисовал "великий зеленый комбинатор" еще до войны..кто это покупать будет по сегодняшним ценам??
Додано: Сер 23 бер, 2022 20:55
Все это звенья объединяющие одну цепь сегодняшних обстоятельств. Ничего не бывает из ничего.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:57
Садовий закликає буд-компанії відновити/продовжити будівницт
Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:56
Та буде рости вартість житла. Біля 4 мільйонів (жінок/діте) покинули нашу державу.
10-12 мільйонів - внутрішні переселення. Є такі, що вже немаЮть куди повертатись і нічого немають... а є такі що тікали із чемоданом грошей.
Вже є запити із Дніпра, Києва по вартостях квартир, бо планують переселятись і бізнес перевозити. Повністю, поділі від рашки...
Тут обговорюються ті, що можуть купити житло. Якщо у моєму місті Олнокімнатна здавалась ща 200-240дол, то зараз, 15 тис грн.
Всі мріємо і очікуємо пишу у нашій країні. Вже скоро. Але не відразу всі поїдуть додому. Хтось ща тиждень, а хтось за 2-3 місяці, а хтось і пів року чекатиме.
А з часом і звикнутися до нового середовища. На сході України буде відлік інвестицій. Це факт. А без них і роботи не буде. Окрім будови.
Думаю, що долярчику вже потрібно буде стартувати із ремонтом смарт у і здачею. І прогнозованих 7-8 тис. Це реальна сума.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:11
Re: Купуємо для здачі в оренду ЗОЛОТУ Львівську Нерухомість!
По-перше - треба Успіху успішно повернутись з війни з перемогою і здоровим/цілим/неушкодженим!
По-друге - прогноз "7Кгрн/міс - як з куща!" - був даний БЕЗ урахування війни і великого напливу переселенців!
Тому, після війни - можливо, можна буде розкатувати губу і на 10К - але зараз прогнозувати на перед - не дуже хочеться...
Додано: Суб 26 бер, 2022 11:47
Це - перемога!© Це - УСПІХ!!!©®™)))
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